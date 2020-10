Muốn ăn vỏ tốt hơn ruột, làm cách này thực phẩm không "ngậm" hoá chất

Một số thực phẩm nếu bỏ vỏ sẽ rất lãng phí, thất thoát dưỡng chất và làm mất tác dụng chính của trái cây đó. Tuy nhiên, không ít người trồng lạm dụng phân bón hóa học hoặc thuốc trừ sâu để cây trồng đạt năng suất cao, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Loại bỏ thuốc trừ sâu ra khỏi rau củ quả an toàn và hiệu quả, gọt vỏ là lựa chọn hàng đầu. Dù vậy, nhiều loại quả như nho, táo, dưa chuột, cà chua... ăn cả vỏ được đánh giá cao, thậm chí hơn hẳn so với việc ăn ruột đơn thuần. Để tránh lãng phí mà không gây tổn hại tới sức khỏe, chuyên gia cho biết có thể tận dụng các nguyên liệu có sẵn trong bếp để khử độc, tăng độ tươi ngon cho thực phẩm. Cách tốt nhất là rửa chúng trực tiếp dưới vòi nước máy, dùng nước lạnh tốt hơn. Với các hoa quả hay rau củ mềm thì nên chà xát nhẹ nửa phút đến một phút, tránh mạnh tay kẻo rau củ bị nát. Ngoài ra, giấm cũng được khuyến khích dùng để loại bỏ bụi bẩn bên ngoài thực phẩm. Bạn chỉ cần tạo hỗn hợp nước, giấm trắng với tỷ lệ 90% nước và 10% dấm trắng. Thực hiện ngâm rửa rau quả trong hỗn hợp trên khoảng 15 phút và sau đó rửa sạch, bạn sẽ nhận thấy có rất nhiều bụi bẩn và cặn còn lại trong chậu rửa. Lựa chọn đơn giản và thân thuộc khác là tận dụng dung dịch từ nước muối. Cụ thể, pha với tỷ lệ 98% nước và 2% muối. Ngâm rau củ với hỗn hợp đó khoảng 15 phút. Nó sẽ giúp loại bỏ hầu hết hóa chất độc hại tiếp xúc trên bề mặt của trái cây và rau quả. Bột nghệ với đặc tính khử trùng mạnh nên cũng được tin dùng trong nỗ lực loại bỏ vi trùng và hóa chất tồn dư trên rau quả. Khi tiến hành, bạn cho bột nghệ vào chậu nước sôi khuấy đều rồi để nguội. Tiếp đó, cho trái cây và các loại rau vào ngâm trong vòng 15 phút rồi rửa sạch với nước là được. Baking soda cũng là lựa chọn không tệ. Bạn có thể pha chế một dung dịch rửa tự nhiên bằng cách trộn 1 muỗng canh nước chanh với 2 muỗng canh baking soda trong một chai nước. Xịt lên trái cây và rau cải, sau đó ít phút thì rửa bằng nước lạnh. Nếu chưa mua được baking soda thì có thể dùng chanh, pha với nước sạch sau đó phun lên rau quả. Rồi kết hợp ngâm trong nước lạnh khoảng 10 phút trước khi rửa rau quả và để khô. Một cách khác là dùng nước vo gạo để ngâm bởi nước gạo có thể làm mất độc tính thuốc trừ sâu organophosphorus, giúp phần lớn các loại độc tố bị loại bỏ ra khỏi bề mặt của rau quả. Mời độc giả xem video: Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương. Nguồn VTV1.

