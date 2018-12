Mua ngay những món ăn vặt lai rai xem chung kết AFF Cup

Chân gà ngâm sả ớt: Các món ăn từ chân gà vốn luôn có sức hấp dẫn lớn với những người thích lai rai. Chân gà ngâm sả ớt là món ăn vặt để xem bóng đá lý tưởng mà bạn có thể mua sẵn hoặc tự làm ở nhà. Chân gà ta làm sạch, luộc rồi ngâm trong hỗn hợp dấm, nước mắm, sả, ớt, quất. Ảnh: Lozi. Món này thanh mát, giòn lại có vị chua, cay, mặn ngọt hài hòa, rất hợp để nhâm nhi trong lúc chờ xem đá giải. Nếu có thời gian, bạn có thể tự làm hoặc mua sẵn trên các shop online, giá dao động khoảng 80 - 100 nghìn/hộp 10 chiếc chân gà. Ảnh: Internet. Gân bò trộn cóc là món mới lạ nhưng được rất nhiều người thích thú khi thử. Món ăn vặt thực sự hấp dẫn để lai rai xem bóng đá. Ảnh: Cooky. Gân bò trộn cóc sẽ gồm gân bò luộc thái mỏng trộn với quả cóc thái miếng vừa ăn, cùng rau răm, nước mắm, dấm, đường tỏi, ớt. Khi hoàn thành, gân bò giòn sựt thấm vị mắm tỏi, chua dịu, cay xè, mặn ngọt hài hòa, cóc non đưa đẩy chua chua khiến ăn hoài không ngán. Ngoài cóc, người ta còn có thể trộn gân bò với xoài xanh cũng rất ngon. Ảnh: YouTube. Nem chua chính là món ăn vặt phổ biến với dân nhậu. Để chuẩn bị cho trận cầu lửa giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại sân Mỹ Đình ngày 15/12 tới, bạn hãy mua sẵn vài chục nem để mọi người cùng thưởng thức. Ảnh: Đầu Bếp Gia Đình. Cây nem hồng, chua dịu, đi kèm là cái chát của lá, cái cay của tiêu ớt, chấm cùng tương ớt thì không bao giờ biết chán. Thêm một ly bia lạnh nữa là đủ khiến các tín đồ bóng đá say sưa cả buổi. Ảnh: VTV. Bò khô, khô gà lá chanh: Những món này phù hợp cho cả cánh mày râu lẫn chị em. Nếu bò khô có độ dai đặc trưng của thịt bò, thì khô gà cũng có cái ngon riêng. Ảnh: Suckhoedoisong. Những miếng thịt gà tẩm ướp gia vị đậm đà, xé nhỏ sấy khô khi ăn có độ ngọt của thịt, quyện với vị cay của ớt và mùi thơm của lá chanh sẽ làm đổ gục bất kỳ tín đồ ẩm thực nào. Ảnh: Giadinh.net.vn. Khô mực nướng: Để có được những miếng mực thơm lừng lai rai cùng muối ớt, bạn có thể nướng trên bếp than, giấy báo hoặc cồn. Bạn cần chú ý nướng riêng phần râu và thân mực để tránh chúng không bị cháy xém. Ảnh: Internet. Khô mực chiên bơ: Không mang lại cảm giác dai khó cưỡng như khô mực nướng nhưng khô mực chiên bơ lại “đốn tim” người ăn bằng vị giòn rụm, cay cay vị tương ớt. Ảnh: Internet. Nem bì, nem thính là món nhậu lai rai rất được các anh em ưa chuộng. Dùng nem cuốn cùng lá sung non, chấm tương ướt để nhâm nhi cùng cốc bia vô cùng tuyệt vời. Ảnh: Internet. Lạc luộc: Vị bùi bùi, béo béo của lạc luộc rất thích hợp để nhâm nhi khi theo dõi trái bóng lăn. Buổi tối sẽ “tăng nhiệt” hơn khi anh em thưởng thức vài ly bia tươi mát lạnh. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

