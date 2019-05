Mùa hè chớ ăn nhiều loại quả này kẻo tiền mất, tật mang

Mùa hè là mùa của rất nhiều loại trái cây và chúng cũng trở thành món khoái khẩu của khá nhiều người. Hoa quả cũng mang lại rất nhiều vitamin, dưỡng chất nhưng cũng có không ít loại quả ngon nếu ăn nhiều sẽ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Ví dụ như những loại quả chỉ xuất hiện vào mùa hè như đào, mận, vải… vì chúng là những loại quả mang tính nóng.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vào mùa hè, các loại rau, củ như bí đao, nấm rơm, rau dền, cà chua, mướp đắng, đậu xanh, bầu, củ đậu, dưa chuột, giá đỗ… được coi là có tính mát.

Nhưng với ‘công nghệ’ ươm trồng như ngày nay thì không loại rau, củ, quả nào được coi là hoàn toàn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân là không nên ăn quá nhiều một loại rau, củ, quả trong một thời gian dài.

Trước khi chế biến và ăn, nên ngâm rửa thật kĩ để loại bỏ các yếu tố gây bệnh. Sau khi ăn, nếu thấy có dấu hiệu lạ thì cần đi khám càng sớm càng tốt.

Dưa bở

Ảnh minh họa. Dưa bở có tác dụng giải nhiệt, giải khát, lợi tiểu. Tuy nhiên, cần lưu ý là, do dưa bở tính hàn, nên những người bị ho ra máu, tim mạch, viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm ruột mãn tính, tỳ vị hư, đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy, đi tiểu nhiều lần, cần thận trọng khi ăn loại dưa này hoặc tốt nhất nên tránh ăn vì có thể làm cho bệnh nặng hơn.



Ngoài ra, người bình thường cũng không nên ăn quá nhiều dưa bở, bởi vì loại quả này nhiều nước, ăn nhiều sẽ làm loãng dịch vị dạ dày, dẫn tới đau dạ dày, khó tiêu hoặc đau bụng tiêu chảy.

Mít

Quả mít dù có tính nóng nhưng vẫn là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, bạn nên ăn với số lượng vừa phải vì loại quả này gây nóng và ảnh hưởng không tốt cho cơ thể.

Quýt

Theo nghiên cứu thì không nên ăn quá 3 quả quýt/ 1 người/ 1 ngày. Bởi vì nhu cầu vitamin C cơ thể cần trong ngày trong 3 quả quýt là đủ. Nếu ăn nhiều có thể gây hại cho răng và làm tăng đường huyết trong máu…, đặc biệt là không nên ăn quýt khi bụng đói vì chất toan của nước quýt sẽ kích thích rất mạnh với màng dạ dày, ảnh hưởng cho sự hấp thụ tiêu hoá bình thường của dạ dày.

Chuối tiêu

Chuối tiêu có nhiều hàm lượng Mg (Magiê), nếu ăn nhiều vào lúc đói hàm lượng Mg trong huyết tương sẽ tăng lên đột ngột làm mất cân đối giữa tỷ lệ Mg và Cancium gây ra hiện tượng ức chế trong mạch máu sẽ không có lợi cho sức khoẻ. Vì vậy, không nên ăn chuối tiêu khi đói bụng.

Quả vải

Trong quả vải hàm lượng các khoáng chất như magie, kali và một số vitamin, đặc biệt là vitamin C trất phong phú. Vì thế ăn vải sẽ tốt cho hệ thống miễn dịch của con người. Không những thế, quả vải còn có tác dụng thẩm mỹ, làm da trắng hồng và mịn màng. Nhưng đối với những người dễ nhiễm cảm, có đờm, lên thủy đậu thì vải lại trở thành độc dược không nên ăn. Bởi nó sẽ làm bệnh nặng hơn và có thể gây nên những biến chứng. Ngay cả đối với người bình thường thì ăn quá nhiều vải sẽ bị váng đầu, buồn nôn, ra mồ hôi lạnh.

Hồng

Hồng ăn nhiều sẽ tăng thành phần lắng dễ thành hạt to khó thoát ra ngoài có khả năng kết thành tảng to làm tắc nghẽn tiêu hoá. Nhất là không nên ăn hồng lúc đói vì khi đó vị toan sẽ nhiều, càng dễ bị kết tảng. Nếu ăn sau bữa ăn, do các vị toan đã bị thức ăn dùng hết nên ít kết hợp với chất keo của hồng nên không bị kết tảng.

Mận

Mận chứa nhiều carotene khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể,… có tác dụng giải độc.Tuy nhiên, ăn quá nhiều loại quả này cũng làm nóng trong người vì quả mận có tính nóng, phụ nữ mang thai ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong có thể gây phát ban, mụn nhọt, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Nhãn

Quả nhãn có vị ngon, ngọt, thơm, nhưng nếu ăn nhiều lại gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa, đặc biệt phụ nữ mang thai ăn nhiều nhãn sẽ làm tổn thương thai nhi, dẫn đến sảy thai.

Chôm chôm

Chôm chôm cũng nằm trong danh sách trái cây có tính nóng và thông thường chúng thịnh hành ở phía Nam.

Những loại trái cây này sẽ khiến cho cơ thể bạn nóng hơn và khi dùng nó chắc chắn không tránh khỏi mụn nhọt.

Đào

Đào là một loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, nó chứa các thành phần như protein, chất béo, đường, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B, C. Tuy nhiên, theo Đông Y, quả đào có vị ngọt, tính nóng nên nếu ăn nhiều đào trong mùa hè, bà bầu dễ bị xuất huyết, trẻ nhỏ có thể bị ngộ độc do lông ở vỏ quả đào rất dễ gây ngứa, rát cổ họng. Với những người đang bị ho hoặc dễ mẫn cảm, hay bị dị ứng cũng tuyệt đối không nên ăn đào.

Lưu ý là bạn không nên ăn quá nhiều đào một lúc. Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn tối đa 3 quả đào là tốt nhất. Và khi ăn, nên gọt vỏ để tránh ăn phải lông đào gây ho hoặc dị ứng.