Mùa đông nhanh đói, có nên tăng bữa?

Vào mùa đông, mặc dù ăn đủ 3 bữa, nhưng không ít người vẫn luôn có cảm giác “đoi đói”. Câu hỏi đặt ra là để khắc phục tình trạng mùa đông nhanh đói liệu có cần phải bổ sung thêm khẩu phần ăn so với các mùa khác trong năm hay không?

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng thuộc Trung tâm dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng Cleveland (Hoa Kỳ), vào mùa đông, chúng ta nên chia nhỏ các bữa ăn, và cố gắng ăn 5 bữa mỗi ngày, trong đó phải có ít nhất một bữa ăn và uống các loại thực phẩm thật nóng.

Ăn đồ ăn nóng vào mùa đông sẽ giúp cơ thể ấm áp hơn. Ảnh minh họa - Internet

Điều này sẽ giữ nhiệt độ cơ thể ấm áp suốt cả ngày. Ngoài ra, các bữa ăn này nên bao gồm các thực phẩm giàu protein, rau và hoa quả. Nghiên cứu này còn chỉ ra rằng đồ ăn cay, càng cay càng tốt sẽ giúp ích cho cơ thể vào mùa đông.

Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Việt Nam giải thích thêm, mùa lạnh thường có cảm giác đói hơn so với các mùa khác trong năm do là cơ thể tiêu tốn nhiều calo để giữ nhiệt, vì vậy cần tăng cường khẩu phần ăn để đảm bảo đủ calo.

Tốt nhất nên ăn những đồ nóng và sinh nhiệt như thịt bò, thịt chó, dê, ngựa. Vị chuyên gia này cũng cho rằng vào mùa đông nên hạn chế ăn thịt vịt, thịt lợn. Tăng cường các thực phẩm nhiều lipit như mỡ cá, ăn nhiều gừng, hành tỏi,...

Ngoài ra, Lương y Vũ Quốc Trung cũng cảnh báo về việc uống rượu vào ngày lạnh. Người dân Việt Nam vẫn có thói quen “uống một chén cho ấm người”. Tuy nhiên, quan niệm này là rất sai lầm vì thực tế uống rượu lại gây mất nhiệt cơ thể.

Uống rượu gây mất nhiệt càng khiến cơ thể lạnh hơn vào mùa đông

Nhiều người cho rằng trời lạnh nhâm nhi chén rượu cho ấm người, cảm giác nồng ấm, cay nóng từ miệng xuống tận dạ dày, giúp làm nóng người. Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi. Thực tế rượu còn làm chúng ta bị mất nhiệt và lạnh đi. Rượu làm các mạch máu trong cơ thể giãn ra nên lượng máu đến da sẽ nhiều hơn, trên da có các đầu mút thần kinh cảm nhận nóng lạnh vì vậy mà chúng ta có cảm giác ấm và nóng người. Tuy nhiên lượng nhiệt đó lại là nhiệt lượng bên trong cơ thể mang đến và mất đi ở ngoài da; nên thực chất là chúng ta bị mất nhiệt và lạnh đi.

Khi đi ngoài gió lạnh về, tuyệt đối không được uống rượu cho ấm người, có thể gây tăng huyết áp, đột quỵ. Lý do là vì khi bị lạnh, cơ thể chúng ta phản ứng lại một cách tự nhiên để bảo vệ bằng cách co các mạch máu ngoài da lại để tránh mất nhiệt. Khi đó nếu lại uống rượu sẽ gây giãn mạch, khiến cơ thể càng mất nhiệt và lạnh hơn, thậm chí sự xung đột giữa tình trạng co mạch và giãn mạch có thể dẫn đến đột quỵ.