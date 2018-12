Mùa đông ăn gì để chống lạnh mà không béo

Trời rét, khẩu vị sẽ tốt hơn khiến bạn cảm thấy ăn rất ngon miệng và muốn ăn nhiều hơn bình thường. Nếu bạn vẫn cứ "bóp mồm bóp miệng" như bình thường thì sẽ cảm thấy lạnh hơn người khác. Điều này là do nhu cầu cần thêm năng lượng để giữ ấm tự nhiên của cơ thể vào mùa lạnh. Do vậy, thay vì hạn chế ăn uống dẫn việc lúc nào cũng phải xù xụ chiếc áo khoác dày cộp hay chui vào chăn thì bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống của mình những loại thực phẩm cung cấp nhiệt lượng chống lạnh cho cơ thể mà lại không khiến tăng cân. Đề xuất của các chuyên gia y tế chính là các loại hạt khô giàu các axit béo cần thiết để giữ ấm cơ thể như sau: 1. Hạt lanh

Hạt lanh không chứa gluten, cholesterol rất thấp, có tác dụng tăng cường hệ tiêu hóa và tăng cường sự rắn chắc cho xương. Ăn hạt lanh còn có tác dụng làm chắc bụng, khiến bạn cảm thấy no lâu, tăng cơ hội giảm cân. 2. Hạt vừng (mè)

Hạt vừng có hàm lượng cholesterol, vitamin B1, chất xơ, chất béo không no, canxi... Ăn vừng có tác dụng giúp giảm huyết áp, chống ung thư, duy trì sức khỏe tim mạch và tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. 3. Hạnh nhân

Hạnh nhân rất giàu vitamin B2, vitamin E, protein, magiê, photpho và mangan. Hạnh nhân cung cấp cho cơ thể rất nhiều năng lượng để chống lại chứng ho và bệnh cảm lạnh, những căn bệnh phổ biến vào mùa đông. Ngoài ra, hạnh nhân còn có tác dụng giúp làm giảm mức cholesterol trong cơ thể và ngăn ngừa sự hình thành sỏi trong thận. 4. Quả óc chó

Quả óc chó là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và protein rất cao. Ăn hạt này giúp chống ung thư, giữ ẩm giúp màu da sáng hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa các triệu chứng viêm và tăng cường trí nhớ của não. 5. Lạc (Đậu phộng)

Lạc rất tốt cho sức khỏe, giúp bạn chống lạnh hiệu quả vì có chứa nhiều kẽm, chất xơ, magiê, protein, vitamin D, vitamin E, kali, kẽm... Lượng dầu trong hạt lạc rất cao nên nó cũng có tác dụng làm bạn no lâu, giảm được cân. 6. Hạt bí

Hạt bí đỏ giàu chất xơ, vitamin A, K và C giúp bạn ngủ ngon, ngăn ngừa các vấn đề về túi mật, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 7. Hạt chia

Hạt chia có nhiều hoạt chất làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường... do nó rất giàu các axit amin, chất xơ mang tính chống viêm cao. Hạt này còn có hiệu quả trong việc hấp thụ một lượng lớn nước khiến cơ thể giảm được trọng lượng thừa. Hạt chia còn giúp kiểm soát lượng đường trong tế bào cơ thể. Loại hạt ăn giòn, dai rất ngon này đặc biệt tốt cho sức khỏe, nhất là trong mùa đông Hãy cân bằng chế độ ăn của bạn với những loại thực phẩm lành mạnh. Đừng để mùa đông lạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt của bạn. Chúc các bạn có một mùa đông vui vẻ!

