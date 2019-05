Mua 3 nghìn 1 bó sả bỏ nhà vệ sinh, lợi đủ đường

Đặt sả trong nhà vệ sinh đuổi ruồi muỗi, thơm lừng lại đuổi vận xui

Sả là một cây thân thảo thuộc họ Hòa thảo, thường mọc thành búi chứ không mọc đơn lẻ. Mỗi búi sả cao chừng 1-1,5m tùy thuộc vào vùng đất trồng sả. Thân sả có màu trắng phấn hoặc tím, thân cây có đốt.

Sả có rất nhiều công dụng trong cuộc sống như làm gia vị, tinh dầu sả, dùng làm thuốc,... thế nhưng một công dụng đặc biệt hơn ít ai biết đó là khi để sả trong toilet sả sẽ có tác dụng bất ngờ.

Chỉ cần cột một bó sả và đặt ở nơi bất kì trong toilet, không những giúp cho không khí luôn thơm tho, không bị hôi thối khó chịu. Mùi sả sẽ giúp cho chúng ta thư giãn hơn, tỉnh táo hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chưa kể thân thiện với môi trường, không có hương liệu các thứ độc hại.

Ngoài ra, làm như thế này còn giúp đuổi ruồi muỗi gián ra khỏi toilet, nơi sinh sống lý tưởng của chúng. Theo ông bà ta ngày xưa, việc treo sả trong nhà còn giúp xua đuổi vận xui đặc biệt là rất tốt đối với phụ nữ đang mang thai và sau sinh.

Cách đặt sả trong phòng vệ sinh:

Cách làm đơn giản, khi mua sả về nhà, bạn đập hơi dập, dùng dây cột lại rồi đặt ở nơi mình muốn. Khoảng 1 tuần bạn thay bó sả 1 lần. Chỉ 1 bó sả vài ngàn đồng thôi là nhà vệ sinh đã thơm tho rồi, chờ gì mà không thử ngay.

Một số công dụng tuyệt vời của cây sả

Cây sả được dùng để điều trị các chứng co thắt đường tiêu hóa, đau dạ dày, cao huyết áp, co giật, đau nhức, nôn mửa, ho, đau khớp (bệnh thấp khớp), sốt, cảm lạnh thông thường và mệt mỏi. Ngoài ra, người ta cũng sử dụng sả để diệt vi sinh vật (mầm bệnh) và như một chất làm săn chắc da dạng nhẹ.

Một số người thoa trực tiếp sả hay tinh dầu sả lên vùng da bị đau để trị các chứng đau đầu, đau dạ dày, đau bụng và đau cơ bắp.

Ngoài ra, tinh dầu sả cũng được sử dụng làm hương liệu trị chứng đau cơ khi dùng trong các loại đèn xông tinh dầu.

Trong thức ăn và thức uống, cây sả cũng là một loại gia vị giúp tạo hương. Nhiều người thường dùng lá sả để tạo hương vị trong các loại trà thảo dược.

Trong ngành sản xuất, sả thường được dùng tạo mùi hương cho xà phòng và dụng cụ trang điểm. Người ta còn dùng xả để tạo ra vitamin A và citral tự nhiên.

Một số thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi dùng sả

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú hoàn toàn không nên ăn sả hoặc các thực phẩm chứa sả trong suốt thời kỳ mang thai. Nguyên nhân vì sả có tính kích thích tử cung và chu kỳ kinh nguyệt, có thể dẫn đến tình trạng sảy thai.

Hiện vẫn chưa có đầy đủ thông tin đáng tin cậy về tính an toàn của cây sả đối với phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú. Do đó, để tự giữ an toàn cho bản thân, các bà mẹ hãy lưu ý tránh sử dụng sả nhé.