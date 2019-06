Một số lưu ý có thể bạn chưa biết để bảo vệ sức khỏe tốt hơn

Tập luyện hiệu quả hơn vào buổi sáng: Vào buổi sáng, các tế bào của chúng ta tiêu thụ nhiều oxy hơn và các quá trình trao đổi chất được kích hoạt trong cơ thể. Vì vậy, tập thể dục vào buổi sáng là cách bảo vệ sức khỏe tốt hơn, sẽ tốt hơn cho quá trình trao đổi chất của bạn, do đó, nó hiệu quả hơn. Giờ ăn uống của một người cũng quan trọng như lịch làm việc hàng ngày: Các bác sĩ cho biết, làm việc vào ban đêm dẫn đến sự gián đoạn mãn tính của nhịp sinh học và làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, tiểu đường type 2. Tương tự như vậy, thói quen và thời gian ăn cũng làm thay đổi nhịp sinh học của bạn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bạn ăn uống không theo giờ sinh học. Làm việc tại một tiệm làm móng cũng có hại như làm việc tại một nhà máy lọc dầu:Tại tiệm làm móng, nồng độ tập trung của các yếu tố độc hại cao hơn nhiều lần so với bình thường, làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vòm họng, bệnh bạch cầu và các loại ung thư khác, đồng thời gây kích ứng da mắt và gây đau đầu. Phẫu thuật cắt ruột thừa có thể dẫn đến bệnh Parkinson: Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng, những người phẫu thuật cắt ruột thừa bị mắc phải bệnh Parkinson nhiều gấp 3 lần thông thường. Đèn LED xanh lam rất nguy hiểm cho mắt: Ánh sáng xanh lam từ đèn led dẫn đến sự gián đoạn của nhịp sinh học và có ảnh hưởng tiêu cực đến võng mạc mắt. Trẻ em đặc biệt gặp nguy hiểm vì ống kính trong mắt chưa hoàn toàn hình thành. Kem chống nắng nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ: Việc sử dụng những sản phẩm chống nắng dẫn đến sự gia tăng đáng kể các hoạt chất trong máu. Trong một số trường hợp, nó cao hơn 400 lần so với mức an toàn. Thuốc lá điện tử (vapes) từ từ giết chết trái tim con người: Các bác sĩ đã tiến hành một nghiên cứu và chứng minh rằng hương vị trong vapes có hại cho các tế bào trong các mạch của tim, làm tăng nguy cơ bị đau tim hoặc mắc các bệnh tim mạch. Luôn luôn ngồi thẳng lưng có thể gây hại:Trong một số trường hợp, ngồi ở tư thế lưng hơi cong có thể tốt cho những người bị đau lưng dưới. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc duỗi chân làm giảm áp lực ở lưng và chân khi ngồi. Vặn cổ rất nguy hiểm cho sức khỏe của bạn:Việc chúng ta vặn cổ từ bên nọ sang bên kia và nghe thấy tiếng "răng rắc" có thể là nguyên nhân dẫn đến việc làm vỡ các động mạch, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng./.

