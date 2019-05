Một số dấu hiệu ung thư máu bạn nên biết để phát hiện bệnh sớm

Đau bụng: Đau bụng là một dấu hiệu của bệnh máu trắng, gây ra bởi các tế bào máu trắng tích tụ ở thận, gan và lá lách, làm các bộ phận này sưng lên. Đau bụng thường đi kèm với chán ăn và sút cân. Cơ thể dễ bầm tím, trầy xước: Dấu hiệu dễ nhận biết nhất của ung thư máu là cơ thể dễ bầm tím và chảy máu không kiểm soát. Điều này là do các tế bào máu bình thường liên tục bị thay thế bởi các tế bào máu trắng bất thường, khiến các tiểu huyết cầu bị xáo trộn và máu không thể đông. Sưng hạch bạch huyết: Các tế bào ung thư có thể tích tụ trong các hạch, khiến cách hạch dưới cánh tay, ở bẹn, ngực và cổ sưng lên. Đau xương khớp: Một biến chứng phổ biến khác của ung thư máu là đau xương và khớp. Các cơn đau này là do tủy xương quá đầy và chặt. Thường xuyên bị nhiễm khuẩn: Ung thư máu có thể làm suy giảm chức năng kháng khuẩn của các tế bào bạch cầu. Sự suy giảm tế bào máu khiến người bệnh thường xuyên bị nhiễm vi khuẩn, virus hoặc nấm. Khó thở: Đối với bệnh bạch cầu cấp tính tế bào T, các tế bào ung thư thường tích tụ ở tuyến ức, gây đau ngực và khó thở. Các triệu chứng khác của sự tích tụ này là thở khò khè và ho. Mệt mỏi: Do sự sinh sôi không kiểm soát của các tế bào máu, các bệnh nhân thường có cảm giác mệt mỏi và yếu ớt dù chỉ ngồi yên một chỗ. Các triệu chứng khác: Các triệu chứng khác của ung thư máu bao gồm chán ăn đột ngột, sút cân, vã mồ hôi đặc biệt vào ban đêm, sốt cao, chóng mặt và chảy máu mũi./.

