Một số dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe ở phụ nữ

Đầy bụng: Nếu tình trạng này kéo dài hơn 2 tuần không rõ nguyên nhân, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể mất cân bằng. Trong trường hợp bệnh lạc nội mạc tử cung, bụng bạn có thể bị đầy vào bất cứ ngày nào, và kéo dài từ vài tiếng đến vài tuần. Đầy bụng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư vú hoặc ung thư cổ tử cung. Mọc mụn ở cằm: Một số người bị mọc mụn khi gần đến kì kinh nguyệt do sự tăng hormone estrogen và progesterone. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục bị mụn nhọt ở cằm và đường quai hàm, bạn đang bị rối loạn hormone và cần đến gặp bác sĩ ngay trước khi quá muộn. Cảm thấy đau đớn khi tập thể dục:Bạn thường xuyên cảm thấy cơn đau ở khu vực xương chậu khi bạn đi bộ, chạy, thậm chí chỉ đứng lâu, đó có thể là do nội mạc tử cung phát triển sai chỗ, gây đau đớn và mất khả năng tập luyện. Đau lưng dưới và đau chân: Nếu bạn bị đau lưng dưới ở trước, trong và cả sau kì kinh nguyệt với cảm giác căng cơ ở lưng và vai, có thể bạn bị lạc nội mạc tử cung. Triệu chứng khác của bệnh này là cơn tê đau lan dần ở một hoặc cả hai chân. Mất khẩu vị đối với những món ăn: Bạn luôn cảm thấy no và gặp khó khăn trong việc ăn hết dù chỉ một bữa nhỏ? Bạn hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn? Tất cả những thay đổi trong thói quen ăn uống này đều có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng, đặc biệt nếu kèm theo triệu chứng đau bụng và đi ngoài bất thường. Rụng tóc: Rụng tóc là một trong những dấu hiệu của suy giảm testosterone - một hormone hỗ trợ sản sinh và duy trì mái tóc khỏe mạnh. Một dấu hiệu chắc chắn là những mảng tóc loang lổ trên đầu, về lâu dài có thể phát triển thành bệnh hói đầu. Luôn cảm thấy quá nóng hoặc quá lạnh: Nếu bạn không bao giờ thấy thoải mái ở nhiệt độ phòng, có thể bạn bị mất cân bằng hormone. Ngoài ra, có thể là do hàm lượng estrogen- một hormone ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể. Estrogen thấp gây bốc hỏa và ngược lại, estrogen cao khiến chân tay bạn luôn lạnh cóng.

Đầy bụng: Nếu tình trạng này kéo dài hơn 2 tuần không rõ nguyên nhân, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể mất cân bằng. Trong trường hợp bệnh lạc nội mạc tử cung, bụng bạn có thể bị đầy vào bất cứ ngày nào, và kéo dài từ vài tiếng đến vài tuần. Đầy bụng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư vú hoặc ung thư cổ tử cung. Mọc mụn ở cằm: Một số người bị mọc mụn khi gần đến kì kinh nguyệt do sự tăng hormone estrogen và progesterone. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục bị mụn nhọt ở cằm và đường quai hàm, bạn đang bị rối loạn hormone và cần đến gặp bác sĩ ngay trước khi quá muộn. Cảm thấy đau đớn khi tập thể dục:Bạn thường xuyên cảm thấy cơn đau ở khu vực xương chậu khi bạn đi bộ, chạy, thậm chí chỉ đứng lâu, đó có thể là do nội mạc tử cung phát triển sai chỗ, gây đau đớn và mất khả năng tập luyện. Đau lưng dưới và đau chân: Nếu bạn bị đau lưng dưới ở trước, trong và cả sau kì kinh nguyệt với cảm giác căng cơ ở lưng và vai, có thể bạn bị lạc nội mạc tử cung. Triệu chứng khác của bệnh này là cơn tê đau lan dần ở một hoặc cả hai chân. Mất khẩu vị đối với những món ăn: Bạn luôn cảm thấy no và gặp khó khăn trong việc ăn hết dù chỉ một bữa nhỏ? Bạn hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn ? Tất cả những thay đổi trong thói quen ăn uống này đều có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng, đặc biệt nếu kèm theo triệu chứng đau bụng và đi ngoài bất thường. Rụng tóc: Rụng tóc là một trong những dấu hiệu của suy giảm testosterone - một hormone hỗ trợ sản sinh và duy trì mái tóc khỏe mạnh. Một dấu hiệu chắc chắn là những mảng tóc loang lổ trên đầu, về lâu dài có thể phát triển thành bệnh hói đầu. Luôn cảm thấy quá nóng hoặc quá lạnh: Nếu bạn không bao giờ thấy thoải mái ở nhiệt độ phòng, có thể bạn bị mất cân bằng hormone. Ngoài ra, có thể là do hàm lượng estrogen- một hormone ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể. Estrogen thấp gây bốc hỏa và ngược lại, estrogen cao khiến chân tay bạn luôn lạnh cóng.