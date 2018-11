Một người chết, 3 người nhập viện nghi ngộ độc than

Tối 26/11, thông tin từ bệnh viện Đa khoa TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân trong gia đình được chẩn đoán ngộ độc than. Trong đó, có 1 người đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Các bệnh nhân gồm bà V.T.T (70 tuổi), ông N.C.T (75 tuổi, chồng bà T.), chị N.T.T.N (35 tuổi, con gái bà T.) và bé sơ sinh (con chị N.) được chẩn đoán do ngộ độc khí than. Bệnh nhân T. được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 25/11, bệnh viện này tiếp nhận 4 bệnh nhân trên. Theo bác sỹ, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực, lơ mơ, gọi hỏi kém đáp ứng, rối loạn ý thức, theo dõi ngộ độc khí CO.

Ảnh minh họa.

Người nhà bệnh nhân cho biết, do chị N. mới sinh, trời lạnh nên gia đình có đốt than trong nhà để sưởi ấm. Kết quả chỉ số oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao. Bệnh viện nhanh chóng cho các bệnh nhân thở oxy cao áp, truyền dịch giúp các nạn nhân ổn định sức khỏe và chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.