Món súp chân cá sấu của quốc đảo Singapore thách thức người “yếu tim”

Súp chân cá sấu chính là món ăn độc đáo đến từ đảo quốc sư tử Singapore. Nguyên liệu chính của món ăn là chân của cá sấu được tẩm ướp với các loại gia vị và hương liệu kèm theo. Khi gọi món này, bạn sẽ được phục vụ toàn bộ chân cá sấu với móng vuốt, da trong bát súp của mình. Nó thực sự là một bát súp "siêu to khổng lồ" và có phần đáng sợ. Tuy nhiên, nếu bỏ qua vẻ bề ngoài xù xì và không mấy thiện cảm thì mùi vị của nó lại được ví là ngon như thịt gà. Món ăn này không hề có mùi khó chịu, thịt khá chắc. Phần da dai dai ăn khá giống chân gà. Rất nhiều người cho rằng ăn những động vật bò sát như cá sấu rất tốt cho sức khỏe vì nó cải thiện sự trao đổi chất, tăng khả năng miễn dịch và ham muốn tình dục. Có lẽ bởi vậy mà món này được người bản địa cực kỳ ưa chuộng. Khách du lịch đến đây khi nghe tên món ăn thì hết hồn nhưng đến khi lấy can đảm cắn ngập răng một miếng thì đa phần họ lại cảm thấy nó khá ngon và không hề khó ăn chút nào. Bạn có thể thưởng thức món súp chân cá sấu này tại nhà hàng Cafe de Hong Kong ở tòa nhà Eastpac, số 586 đường Balestier. Một lưu ý khi lựa chọn nhà hàng này đó là bạn sẽ phải đặt món này trước ít nhất 1 giờ. Ngoài ra, bạn có thể ăn tại nhà hàng chuyên món ăn cá sấu nằm trong Food Centre, lô số 51 đường Old Airport. Ngoài món súp chân cá sấu này, Singapore còn có món chân cá sấu chiên giòn cũng thách thức thực khách không kém. Tuy nhiên, có một vài ý kiến cho rằng không nên ăn món này để bảo vệ động vật.Món chân cá sấu của Singapore thường được dùng nóng để thực khách cảm nhận được vị thơm ngon. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

