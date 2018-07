Món kẹo handmade độc đáo, "hớp hồn" từ trẻ con đến người lớn

Sticky Shop đã phân phối kẹo cứng Rock Candy đến với nhiều quốc gia. Mỗi ngày, nơi đây đã tạo ra hàng ngàn viên kẹo đầy màu sắc. Nhiều du khách đến cửa hàng không chỉ vì mua kẹo mà còn muốn chiêm ngưỡng quá trình làm kẹo handmade vô cùng tinh xảo. Món kẹo bắt mắt này dễ khiến bất kì ai, từ trẻ con đến người lớn, cũng đều háo hức. Thành phần chính của kẹo Rock Candy là đường và sữa. Đường được nấu ở nhiệt độ 160 độ C để tạo thành hỗn hợp sệt, quánh đều. Sau đó, người ta đổ đường vẫn còn đang nóng vào một chiếc khuôn to. Để tạo màu sắc cho viên kẹo, người ta thường thêm phẩm màu trộn cùng đường. Các hỗn hợp đường được nhào bằng máy sao cho chúng thật dẻo và càng dai càng tốt. Tiếp đến, các phần đường sẽ được cán mỏng và bao bọc với nhau để tạo thành một viên kẹo khổng lồ nhiều màu sắc. Sau đó, người thợ sẽ kéo dài viên kẹo và lăn tròn để cắt nhỏ thành từng viên. Mỗi màu sắc của viên kẹo mang một hương vị nhất định, có thể là dứa, chanh, dưa hấu... Hiện, cửa hàng Sticky Shop đã phân phối kẹo Rock Candy cho hơn 10 quốc gia với số lượng lớn. Không chỉ ăn ngon ngọt, loại kẹo này khá thích hợp dùng làm quà tặng. Do vậy, Sticky Shop còn nhận sản xuất kẹo cứng đa sắc này làm quà cho tiệc cưới hay sự kiện. Loại kẹo này có rất nhiều hình thù độc đáo cho bạn lựa chọn. Những viên kẹo mặt cười xinh xắn hay những hình trái tim ngọt ngào. Ảnh: Internet. Video "Cách làm kẹo dẻo bắp ngon ơi là ngon". Nguồn: Youtube.

