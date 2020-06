Món cá mặt quỷ nhìn phát khiếp nhưng ăn lại nghiện

Cá mặt quỷ được gọi là hung thần siêu độc dưới đáy đại dương vì đây là loài lọt top những loài cá độc nhất thế giới. Trên lưng của cá mặt quỷ có 13 vây lưng có chứa độc tố mạnh. Chúng có thể sống được trên cạn trong vài ngày nếu như môi trường đủ độ ẩm, đặc biệt kể cả khi chết đi thì độc tố trên vây cá mặt quỷ vẫn có thể tồn tại nhiều ngày. Vì vậy, chỉ những ngư dân lặn lành nghề và có kinh nghiệm mới dám tìm bắt loại cá này. Khác với vẻ bề ngoài xấu xí đến gớm ghiếc, thịt cá mặt quỷ lại được xem là đặc sản. Miếng cá trắng, thịt cá thơm khi ăn có vị dai, ngọt như thịt gà lại có phần giòn giòn như tôm hùm, có thể làm vừa lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất. Tuy nhiên do là loài có độc tố nên để chế biến cá mặt quỷ rất kỳ công và đòi hỏi người đầu bếp phải có kinh nghiệm. Trong đó, để loại bỏ được lớp da sần của cá, người ta sẽ nhẹ nhàng lách mũi dao để tách da và thịt cá thành 2 phần. Suốt quá trình sơ chế, người đầu bếp phải cẩn thận hết sức để không bị những gai nhọn trên lưng cá chích vào. Có rất nhiều món ngon từ cá mặt quỷ, trong đó được ưa chuộng nhất là: cá mặt quỷ hấp, nấu lẩu chua hay đơn giản là chiên giòn và nướng qua than hồng. Vì bản chất thịt của cá mặt quỷ đã rất thơm ngon và có hương vị đặc trưng nên các gia vị đi kèm khi chế biến các món ăn đều rất đơn giản. Món cá mặt quỷ nướng muối ớt lại cho thực khách cảm thấy một hương vị rất riêng. Với vị béo nhưng không ngậy, thịt ngọt dai, cá mặt quỷ nướng muối ớt sẽ đặc biệt hấp dẫn với những ai sành ăn và biết về loại cá này.Đối với món cá nấu lẩu chua, nước lẩu được ninh bằng sườn heo non, nấu với cơm mẻ để có vị chua thanh dịu. Khi nấu không thể thiếu các nguyên liệu là: xả, ớt, cà chua, ngò, đậu bắp… Nước lẩu ninh đến khi nhừ, đạt vị ngọt thanh thì thả cá vào đun cho đến khi chín. Vị ngọt đậm đà, dai giòn, béo ngậy của cá hòa với vị chua thanh, cay cay của nước lẩu tạo nên hương vị hấp dẫn, đặc trưng cho món ăn. Khi ăn lẩu, thực khách thường dùng kèm với các loại rau và bún tươi. Với món cá mặt quỷ hấp, vì thịt cá dai, chắc thịt nên thời gian hấp sẽ lâu hơn so với các món cá hấp thông thường. Cách chế biến món ăn này khá đơn giản, cá sau khi được sơ chế, ướp với các loại gia vị như: ớt, hạt tiêu, hành, xả, mắm, muối mỳ chính… thì cho lên bếp hấp. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

