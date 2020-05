Món ăn từ trứng kiến, người khen ngon, người sợ “khóc thét”

Xôi trứng kiến: Với người dân tộc Tày vùng núi Tây Bắc, trứng kiến chính là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để nấu thành món xôi vang danh một vùng. Đây chính là món ăn từ trứng kiến chỉ có vào thời điểm cuối xuân, từ tháng 3 đến tháng 4 âm lịch hàng năm. Để làm xôi trứng kiến, người ta lấy trứng kiến đem làm sạch, xào cùng mỡ hành phi, nêm nếm thêm các loại gia vị cho vừa ăn. Với xôi, người dân tộc Tày sẽ dùng gạo nếp nương thơm dẻo để nấu, nhằm bảo toàn hương vị thơm ngon đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Khi xôi chín, người ta sẽ xới xôi lên và cho ra đĩa, rồi trộn đều với trứng kiến rồi rắc thêm chút mỡ hành để tăng độ thơm béo cho món ăn. Có người sẽ để một lớp trứng kiến riêng trên mặt xôi chứ không trộn đều. Khi ăn, bạn sẽ phải dùng tay lấy một ít xôi, quệt thêm chút trứng kiến rồi từ từ thưởng thức.Bánh trứng kiến: Nếu xôi trứng kiến là một thể hiện nền ẩm thực từ kiến của người dân Tây Bắc thì bánh trứng kiến là đặc sản của người dân vùng Đông Bắc nước ta. Món ngon này có nhiều ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và nguyên liệu chính vẫn là trứng kiến. Muốn bánh ngon thì phải chọn được trứng to bằng hạt gạo, thân tròn mẩy và có màu trắng sữa. Riêng quá trình chế biến món ăn từ kiến này có nhiều sự khác biệt so với món xôi, tuy không khó nhưng đòi hỏi người thợ làm bánh phải thật khéo léo. Bột làm bánh này là bột gạo nếp nương, pha thêm chút bột gạo tẻ để cân bằng độ mềm và dẻo. Bột làm bánh được nhào cũng nước đến khi vừa đủ độ mịn thì đem cán mỏng thành hình vuông, dày khoảng nửa phân vào ốp lên chiếc lá vả. Nhân trứng kiến sẽ được xào chín cùng hành khô, thịt lợn băm, lá kiệu và một ít lạc. Phần nhân này được cho vào giữa miếng bột vừa cán, sau đó ốp lá vả để gấp bột lại rồi gói lá lại để cố định nhân bên trong, đảm bảo cả bột và nhân trúng kiến không bị hở hay đổ ra ngoài. Công đoạn cuối cùng là hấp cách thủy trong thời gian khoảng 45 phút. Khi bánh chín, người ta sẽ bày bánh trứng kiến ra đĩa, cắt làm đôi và thưởng thức. Tùy sở thích mà bạn có thể ăn bánh lúc nóng hoặc nguội. Đặc biệt, khi ăn sẽ ăn luôn lá vả vì đây là nguyên liệu ăn được, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc tốt cho cơ thể. Canh trứng kiến: Đơn giản nhất trong các món chế biến từ kiến có lẽ là canh trứng kiến. Người chế biến chỉ cần đun sôi nồi nước, thả trứng kiến nấu cùng với lá giang, bẹ chuối, nêm nếm chút gia vị cho vừa miệng là có một bát canh ngon miệng. Chắc chắn, thực khách chưa bao giờ được thử một bát canh với vị béo ngậy của trứng kiến, mùi chua của lá giang, vị chát của bẹ chuối. Với người dân Minh Hóa, Quảng Bình, họ lại nấu trứng kiến với lá bún chua. Bún là loại cây hoang dại chỉ mọc ở các bờ suối. Người ta thường ngắt những đọn non rồi về thái sợi, bỏ vào sành, vại muối chua chừng 3 ngày rồi nấu với kiến, tạo thành món canh dân dã nhưng không nơi nào có được. Nộm trứng kiến khi ăn sẽ có vị chát, chua, ngọt và độ giòn tan hòa lẫn rất độc đáo. Cách làm món nộm trứng kiến: Trứng kiến đem xào chín, nêm gia vị vừa dùng. Cho hỗn hợp dưa leo, bưởi và quả mít non thái mỏng vào trộn đều cùng trứng kiến. Rắc thêm ít hạt lạc rang giã nhỏ là xong ngay món nộm trứng kiến. Trứng kiến cuốn lá lốt: Cho bột nêm, gia vị đảo đều lẫn với trứng kiến để khoảng 15 phút cho ngấm, rửa sạch lá lốt cho ráo nước. Cho trứng kiến vào giữa 2 - 3 lá lốt rồi gói lại, rán chín vừa phải. Món này ăn nóng chấm với muối ớt hoặc muối tiêu chanh rất thơm ngon, béo ngậy. Trứng kiến được ví là “lộc rừng”, ngon, lạ và bổ dưỡng, vì thế giá của nó không hề rẻ. Và để “săn” được sản vật này là cả một quá trình đầy gian nan, kỳ công. Tổ kiến thường ở trên các ngọn cây, người săn trứng phải trèo khá cao mới có thể tiếp cận được. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Xôi trứng kiến: Với người dân tộc Tày vùng núi Tây Bắc, trứng kiến chính là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để nấu thành món xôi vang danh một vùng. Đây chính là món ăn từ trứng kiến chỉ có vào thời điểm cuối xuân, từ tháng 3 đến tháng 4 âm lịch hàng năm. Để làm xôi trứng kiến, người ta lấy trứng kiến đem làm sạch, xào cùng mỡ hành phi, nêm nếm thêm các loại gia vị cho vừa ăn. Với xôi, người dân tộc Tày sẽ dùng gạo nếp nương thơm dẻo để nấu, nhằm bảo toàn hương vị thơm ngon đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Khi xôi chín, người ta sẽ xới xôi lên và cho ra đĩa, rồi trộn đều với trứng kiến rồi rắc thêm chút mỡ hành để tăng độ thơm béo cho món ăn. Có người sẽ để một lớp trứng kiến riêng trên mặt xôi chứ không trộn đều. Khi ăn, bạn sẽ phải dùng tay lấy một ít xôi, quệt thêm chút trứng kiến rồi từ từ thưởng thức. Bánh trứng kiến: Nếu xôi trứng kiến là một thể hiện nền ẩm thực từ kiến của người dân Tây Bắc thì bánh trứng kiến là đặc sản của người dân vùng Đông Bắc nước ta. Món ngon này có nhiều ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và nguyên liệu chính vẫn là trứng kiến. Muốn bánh ngon thì phải chọn được trứng to bằng hạt gạo, thân tròn mẩy và có màu trắng sữa. Riêng quá trình chế biến món ăn từ kiến này có nhiều sự khác biệt so với món xôi, tuy không khó nhưng đòi hỏi người thợ làm bánh phải thật khéo léo. Bột làm bánh này là bột gạo nếp nương, pha thêm chút bột gạo tẻ để cân bằng độ mềm và dẻo. Bột làm bánh được nhào cũng nước đến khi vừa đủ độ mịn thì đem cán mỏng thành hình vuông, dày khoảng nửa phân vào ốp lên chiếc lá vả. Nhân trứng kiến sẽ được xào chín cùng hành khô, thịt lợn băm, lá kiệu và một ít lạc. Phần nhân này được cho vào giữa miếng bột vừa cán, sau đó ốp lá vả để gấp bột lại rồi gói lá lại để cố định nhân bên trong, đảm bảo cả bột và nhân trúng kiến không bị hở hay đổ ra ngoài. Công đoạn cuối cùng là hấp cách thủy trong thời gian khoảng 45 phút. Khi bánh chín, người ta sẽ bày bánh trứng kiến ra đĩa, cắt làm đôi và thưởng thức. Tùy sở thích mà bạn có thể ăn bánh lúc nóng hoặc nguội. Đặc biệt, khi ăn sẽ ăn luôn lá vả vì đây là nguyên liệu ăn được, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc tốt cho cơ thể. Canh trứng kiến: Đơn giản nhất trong các món chế biến từ kiến có lẽ là canh trứng kiến. Người chế biến chỉ cần đun sôi nồi nước, thả trứng kiến nấu cùng với lá giang, bẹ chuối, nêm nếm chút gia vị cho vừa miệng là có một bát canh ngon miệng. Chắc chắn, thực khách chưa bao giờ được thử một bát canh với vị béo ngậy của trứng kiến, mùi chua của lá giang, vị chát của bẹ chuối. Với người dân Minh Hóa, Quảng Bình, họ lại nấu trứng kiến với lá bún chua. Bún là loại cây hoang dại chỉ mọc ở các bờ suối. Người ta thường ngắt những đọn non rồi về thái sợi, bỏ vào sành, vại muối chua chừng 3 ngày rồi nấu với kiến, tạo thành món canh dân dã nhưng không nơi nào có được. Nộm trứng kiến khi ăn sẽ có vị chát, chua, ngọt và độ giòn tan hòa lẫn rất độc đáo. Cách làm món nộm trứng kiến: Trứng kiến đem xào chín, nêm gia vị vừa dùng. Cho hỗn hợp dưa leo, bưởi và quả mít non thái mỏng vào trộn đều cùng trứng kiến. Rắc thêm ít hạt lạc rang giã nhỏ là xong ngay món nộm trứng kiến. Trứng kiến cuốn lá lốt: Cho bột nêm, gia vị đảo đều lẫn với trứng kiến để khoảng 15 phút cho ngấm, rửa sạch lá lốt cho ráo nước. Cho trứng kiến vào giữa 2 - 3 lá lốt rồi gói lại, rán chín vừa phải. Món này ăn nóng chấm với muối ớt hoặc muối tiêu chanh rất thơm ngon, béo ngậy. Trứng kiến được ví là “lộc rừng”, ngon, lạ và bổ dưỡng, vì thế giá của nó không hề rẻ. Và để “săn” được sản vật này là cả một quá trình đầy gian nan, kỳ công. Tổ kiến thường ở trên các ngọn cây, người săn trứng phải trèo khá cao mới có thể tiếp cận được. Ảnh: Internet. Video " Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.