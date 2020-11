Món ăn tàn ác, đọa đày con vật “sống dở chết dở” mới ưng lòng

Cá âm dương hay còn được biết đến với tên gọi cá sống chết. Món ăn tàn ác này được sáng chế bởi chủ một nhà hàng tại thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan. Nguyên liệu chính của món ăn tàn ác này là những chú cá chép tươi rói cỡ lớn do có sức sống mãnh liệt hơn so với các loài cá khác. Trước khi lên chảo, cá sẽ được đánh vảy, rút ruột. Vị đầu bếp “cao thủ” sẽ dùng một miếng vải ướt quấn quanh đầu chú cá tội nghiệp để cách nhiệt. Tiếp đó, cá sẽ nhanh chóng được rán vàng sao cho thân cá chín vàng trong khi phần đầu vẫn tươi nguyên. Cá âm dương bốc khói nghi ngút được dọn ngay ra đĩa, bày biện sống động như những chú cá đang bơi. Thực khách sẽ thưởng thức từng thớ thịt ngọt mát hòa quyện với phần nước sốt thơm lừng bất chấp chú cá tội nghiệp vẫn thoi thóp thở. Thậm chí, những chú cá được cho là chuẩn tươi ngon khi miệng, mắt vẫn có thể “chuyển động” dưới sự kích thích của nước sốt. Người ta tin rằng ăn những chú cá chép “sống dở chết dở” mới thực sự đại bổ; giúp người thưởng thức hấp thu toàn bộ tinh hoa của chúng. Món ăn ngon miệng song vấp phải nhiều ý kiến phản đối do cách đối xử tàn ác tận cùng đối với con vật bé nhỏ. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cũng cho rằng, thưởng thức cá âm dương làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nguyên nhân bởi cá nước ngọt thường chứa nhiều vi khuẩn tả, sán lá gan, vi rút gây bệnh... Thường xuyên ăn uống kiểu này có thể khiến thực khách đối diện chứng tắc ống mật, viêm đường mật. Thậm chí là tử vong. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Khu vườn trồng cà tím, cà chua trên mái nhà lớn nhất thế giới. Nguồn: Zingnews.

