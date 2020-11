Mới ra mắt, túi xách hàng hiệu hình con chuột gây sốt giới trẻ

The Cut đưa tin, Thom Browne vừa cho ra mắt bộ sưu tập túi xách hàng hiệu mô phỏng hình động vật được làm hoàn toàn bằng da. Trong show diễn, người mẫu đi thành cặp, mỗi người xách theo một chiếc túi có hình thù ngộ nghĩnh. Bộ sưu tập gồm nhiều mẫu mô phỏng hình ảnh chó, khỉ, voi... song mẫu túi xách hình con chuột được chú ý nhiều. Nói về ý tưởng sáng tạo thiết kế này, Thom Browne cho biết nó bắt nguồn từ năm 2020 là năm con chuột. Ngoài ra, Thom Browne còn muốn nhắc đến hình ảnh đàn chuột xuất hiện ngày càng nhiều ở những con phố vắng vẻ tại New York đầu xuân do tác động của lệnh hạn chế tiếp xúc xã hội đại dịch hoành hành. Chuột bị ghét bởi chúng là loài gặm nhấm thường ăn vụng thực phẩm, phá phách nhà cửa. Browne muốn mang đến cho mọi người cái nhìn khác. “Con chuột” sẽ giúp bạn đựng những thứ cần thiết, thăng hạng đẳng cấp. Trung bình, một chiếc túi hình động vật phải mất ít nhất ba ngày mới có thể hoàn thành. Nó được làm hoàn toàn từ chất liệu da cao cấp. Tất cả được tạo ra bởi nhà sản xuất hoa văn giàu kinh nghiệm ở Italy. Tất cả mẫu túi xách hình động vật đều được làm theo hình dáng lịch lãm, quý phái. Mẫu phụ kiện có tay cầm phía trên, kèm miếng da đính logo thương hiệu và khóa vàng. Đó là lý do tại sao chúng có giá dao động 2.700-4.890 USD. Tùy từng loài động, nhà mốt sẽ thêm thắt các chi tiết như hình con cừu gắn thêm lông đen, voi có ngà làm bằng vải. Thom Browne là nhà thiết kế thời trang được khen ngợi như người tiên phong của cuộc cách mạng âu phục đương đại. Ông gây ấn tượng với làng mốt quốc tế qua những bộ đồ thời thượng, lịch lãm. Trước khi dành cuộc đời cho sự nghiệp sáng tạo, Thom Browne có cuộc sống khá mờ nhạt, không được đào tạo thiết kế chuyên nghiệp. Ảnh: Hypebae. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV1.

