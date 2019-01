Mỡ đùi tự biến mất chỉ với những mẹo cực đơn giản

Một trong những mẹo đơn giản để giảm mỡ đùi là bạn hãy uống nước chanh thay nước lọc mỗi ngày. Ảnh: tgdd. Chanh rất giàu vitamin C, đồng thời còn chứa 5% axit citric có tác dụng làm giảm sự hấp thu của đường từ thức ăn. Chính vì vậy, uống nước chanh vào mỗi buổi sáng sẽ giúp bạn có đôi chân đẹp như mong đợi. Ảnh: khoevadep. Bạn có thể giảm mỡ đùi hiệu quả bằng cách massage đùi bằng nước muối. Ảnh: webgiamcan. Trong muối có chứa cation và nation. Đây là 2 thành phần này có tác dụng cân bằng và làm nóng giãn, lạnh co cục bộ nên giúp giảm mỡ đùi nhanh chóng. Ảnh: kenhphunu. Để có được đôi chân thon gọn săn chắc, bạn nên bắt đầu bơi lội, nhất là kiểu bơi ngửa. Ảnh: thethaohcm. Đây là kiểu bơi giúp tiêu hao lượng mỡ thừa ở chân và đùi nhiều hơn so với các kiểu bơi khác. Ảnh: doboiaotam. Nếu không biết bơi, bạn có thể tập aerobic với những bài tập dành riêng cho vùng chân và đùi. Ảnh: suckhoedoisong. Tập thể dục aerobic là cách tốt nhất để tiêu tốn calo, đồng thời đốt mỡ ở hông và đùi nhanh chóng. Ảnh: cachgiambeo. Cuối cùng, tuân thủ một chế độ ăn uống khoa học là phương pháp an toàn nhất để bạn giảm được mỡ ở đùi một cách hiệu quả. Ảnh: bvtamtrinhatrang. Chế độ ăn uống khoa học bao gồm uống đủ nước (2 - 3 lít/ngày), cắt giảm thực phẩm chứa nhiều carbs, thêm chất điện giải vào chế độ ăn uống cũng như tránh thực phẩm chứa nhiều muối...Ảnh: vietnammoi.

