Miền Bắc rét 13-15 độ C... nguy cơ virus SARS-CoV-2 gây leo thang dịch?

(Kiến Thức) - Từ đêm 5/4 đến ngày 15/4, Bắc Bộ tiếp tục ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời tiết lạnh là điều kiện thuận cho virus SARS-CoV-2 (COVID-19) lây lan nhanh.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), virus SARS-CoV-2 thường suy yếu khi nhiệt độ trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C. Nhiệt độ, độ ẩm cao, điều kiện không khí thông thoáng, virus cũng khó lây lan. Nhưng điều này không có nghĩa là các địa phương có khí hậu nóng nực khác sẽ an toàn.



Đối với miền Bắc, trời rét đang là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh COVID-19 có thể lây lan mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 6/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, nhiệt độ Bắc Bộ tiếp tục giảm với nền nhiệt thấp nhất có thể vào khoảng 13-15 độ C. Riêng Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ từ 16-18 độ C.

Để phòng bệnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm. Ảnh minh họa.

Trước điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus corona lây lan, người dân nên tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để phòng lây nhiễm COVID-19 . Mỗi người phải có trách nhiệm với sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của mình, của những người xung quanh và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Theo đó, người dân cần thực hiện thật tốt các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, thậm chí những hướng dẫn đòi hỏi mỗi người phải thay đổi một số thói quen và gây bất tiện.

Để phòng bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 khuyến cáo người dân những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch:

1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập, không bắt tay.

2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

3. Trước về tới nhà là sà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.

4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.

5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.

6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.

7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, nếu cá nhân, tổ chức không tuân thủ trong phòng chống COVID-19 sẽ bị phạt 300 nghìn đồng đến 20 triệu đồng, nặng hơn có thể bị xử lý hình sự.