Mẹo sử dụng mì chính đúng cách để không gây hại cho sức khỏe

Các nhà khoa học quốc tế đã khẳng định mì chính không có hại cho sức khỏe nếu con người không lạm dụng chúng. Ảnh: healthplus. Viện dinh dưỡng quốc gia thuộc Bộ Y tế khuyến cáo trẻ em dưới 12 tháng tuổi tuyệt đối không nên ăn bột ngọt. Còn người lớn không nên ăn quá 6gr/ngày. Ảnh: baohanam. Do mì chính hòa tan kém ở nhiệt độ thấp nên bạn không không nên cho mì chính vào các thực phẩm nguội. Ảnh: media. Khi đang nấu ăn, bạn cũng không nên cho mì chính vào lúc này. Ảnh: luankha. Lý do vì mì chính khi được cho vào thức ăn được nấu ở nhiệt độ cao sẽ xảy ra thay đổi hóa học khiến bột ngọt trở nên có hại cho sức khỏe. Ảnh: baonghean. Thay vào đó, bạn chỉ nên cho mì chính khi thức ăn đã chín và được bắc ra khỏi bếp. Ảnh: amthuc365. Mì chính được khuyến cáo là nên được sử dụng với mức nhiệt dưới 120 độ C để đảm bảo an toàn nhất. Ảnh: ngaynay. Với các món canh, kho hay xào thì mức nhiệt không quá cao thì bạn có thể cho mì chính khi ướp món ăn và khi sắp hoàn tất món ăn. Ảnh: eva. Với các món chiên, nướng nhiệt độ có thể lên tới 170 - 250 độ C. Do đó, bạn nên tránh thêm mì chính trực tiếp lên các món đang chiên, nướng. Ảnh: thanhnien. Ngoài ra, bạn không nên cho mì chính vào các món chua bởi acid trong các món chua khiến mì chính không thể hòa tan và thay đổi thành phần, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Ảnh: benhvienthucuc.

