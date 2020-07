Mẹo nhận biết thịt lợn, bò, gà tẩm hóa chất chống ôi thiu

Đối với thịt gà, đùi và lườn là hai vị trí thường bị bơm hóa chất nhiều nhất bởi khi bơm vào 2 vị trí này, hóa chất sẽ ngấm vào thịt và không bị thoát ra ngoài. Ảnh: thuocdantoc. Do đó, khi mua thịt gà, nếu thấy da gà căng bóng, thớ thịt dày, bở thì không nên mua bởi rất có thể thịt bị bơm hóa chất. Ảnh: vuonalan. Bạn có thể dốc ngược con gà lên. Nếu thấy nó biến dạng nhiều thì đã bị bơm hóa chất, hoặc bạn có thể thể dùng dao hoặc một vật nhọn chọc thủng lớp da, sẽ thấy nước chảy ra ngoài. Ảnh: giadinh. Thịt lợn có thể bị tẩm muối diêm, hàn the để giữ màu đỏ tươi. Ảnh: googleusercontent. Nếu thịt lợn bị tẩm hàn the, miếng thịt nhìn đỏ tươi, sờ thấy cứng nhưng khô, thịt săn, không dính. Nếu thịt ướp muối diêm có độ đàn hồi kém. Ảnh: googleusercontent. Đặc biệt, khi chế biến thịt lợn bị tiêm thuốc sẽ ra nhiều nước, miếng thịt tóp lại, không có hương vị đặc trưng của thịt, mau bị ôi thiu. Ảnh: laodong. Đối với thịt bò bị bơm hóa chất, miếng thịt thường nhão, màu sắc không đều, khi bạn ấn tay vào miếng thịt và bỏ ra thì có vết tay hằn trên miếng thịt. Ảnh: cooky. Bên cạnh đó, khi thái thịt bò bị bơm hóa chất sẽ không dính dao và đôi khi có nước rịn ra. Ảnh: hstatic. Trong khi đó, miếng thịt bò ngon sẽ có thớ thịt nhỏ, độ đàn hồi cao nên khi ấn tay vào rồi bỏ ra không có vết lõm. Ảnh: sohacdn.

