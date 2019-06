Mẹo nhận biết bao cao su bị "lỗi kỹ thuật"

Bao cao su thường được làm bằng nhựa đặc biệt, có độ bền tốt và đàn hồi cao. Bao cao su chỉ đạt hiệu quả tránh thai cũng như phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục khi chúng ở trạng thái nguyên vẹn. Nhưng trong quan hệ bao cao su cũng có thể bị rách, bị tuột do người dùng sử dụng không đúng cách, sản phẩm hết hạn hoặc vô tình làm rách khi xé gói. Khi bị rách sẽ làm giảm khả năng bao vệ của bao cao su, tăng mức độ thâm nhập của tinh dịch, dẫn đến có thai ngoài ý muốn, mắc các căn bệnh lây qua con đường tình dục điển hình như HIV.

Vì thế, để bảo an toàn cho bản thân cũng như bạn tình, bạn cần kiểm tra xem bao cao su đã đạt chuẩn chưa, có bị rách không. Để kiểm tra xem bao cao su có bị rách không, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Cần kiểm tra hạn sử dụng của bao cao su

Kiểm tra hạn sử dụng của bao cao su. Hạn sử dụng của bao cao su là một yếu tố mà người dùng không nên bỏ qua. Vì đây là yếu tố quyết định phần nào đến độ bền của sản phẩm. Thông thường, hạn sử dụng của bao cao su sẽ in ở mặt dưới của vỏ hộp hoặc mặt sau vỏ hộp. Trên mỗi vỏ bao cao su cũng đều in hạn sử dụng, nên người dùng hãy để ý kỹ về điều này. Nếu bao cao su hết hạn sử dụng thường độ bền sẽ kém, giảm độ dẻo dai và dễ rách. Hơn nữa, điều này còn ảnh hưởng đến chất lượng của chất bôi trơn có trong bao cao su. Khi bao cao su hết hạn thì chất này cũng bị ảnh hưởng, biến đổi khiến dương vật bị dị ứng, ngứa… Do đó, khi bao cao su đã hết hạn thì người dùng không nên sử dụng.



Kiểm tra vỏ gói của bao cao su

Trước khi xé vỏ bao cao su để sử dụng, bạn hãy xem kĩ nó còn nguyên vẹn không, có căng phồng hay xẹp gì không. Bạn hãy bóp nhẹ vào gói bao cao su, nếu không khí xì ra, gói bao cao su bị xẹp xuống có nghĩa là đã bị rách từ trước đó. Khi rách trước đó dịch bôi trơn trong bao cao su sẽ khô lại, khiến cho bao cao su giảm độ bền và rất dễ rách. Lúc này, bạn nên vứt bao cao su đó đi và dùng cái mới.

Kiểm tra chất nhờn trong bao cao su

Để biết chất nhờn trong bao cao còn tốt hay không bạn hãy bóp nhẹ ở rìa gói bao cao su. Nếu chất nhờn vẫn còn tốt, bao cao su sẽ nhẹ nhàng trượt sang một bên, còn ngược lại bao sẽ khó trượt sang một bên đôi khi có cảm giác bị dính chặt.

Quan sát bao cao su sau khi dùng

Sau khi dùng, đã xuất tinh bạn hãy rút bao cao su ra khi dương vật còn đang cương cứng. Sau đó hãy quan sát xem có vết rách, thủng nào không, tinh dịch có rò rỉ ra ngoài không. Nếu khó quan sát thì bạn hãy cho vào một chút nước (không quá 1/2 bao) để xem bao cao su có thủng hay không. Nếu nước rò rỉ ra ngoài có nghĩa là đã bị rách.

Cách xử lý khi phát hiện bao cao xu bị rách

Khi phát hiện bao cao su bị rách cả hai bạn cần phải bình tĩnh để xử lý. Đối với người phụ nữ điều cần làm đó là đi tiểu ngay sau quan hệ để tống lượng tinh dịch còn sót lại ra ngoài. Sau đó, rửa sạch bộ phận sinh dục bằng nước, có thể sử dụng loại xà phòng dịu nhẹ không kích ứng để vệ sinh. Nhưng không được thụt rửa vì có thể khiến tinh trùng chui vào bên trong âm đạo dễ dàng hơn. Tiếp theo, ra tiệm thuốc tây mua ngay viên thuốc tránh thai khẩn cấp uống vào để phòng ngừa việc có thai ngoài ý muốn. Sau 7-10 ngày hãy dùng que thử thai xác định mình có thai hay không, để có hướng giải quyết, xử trí kịp thời.

Còn đối với nam giới thì hãy rửa sạch bộ phận sinh dục bằng loại xà phòng dịu nhẹ không kích ứng. Không chà rửa thô bạo hay sử dụng hóa chất làm tổn hại dương vật và niêm mạc vùng kín.

Nếu như cả hai không chắc chắn về sự an toàn của đối tác thì cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe toàn thân và các dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục. Bởi các bệnh lây qua đường tình dục sẽ không phát tác ngay mà cần thời gian ủ bệnh. Bệnh lậu, mụn rộp sinh dục phát bệnh sau một tuần, giang mai sau một tháng, sùi mào gà từ 2-8 tháng. Riêng với HIV bạn phải uống thuốc dự phòng sau phơi nhiễm trong 72 tiếng kể từ khi có nguy cơ. Để tránh được các bệnh tình dục, bạn nên quan hệ chung thủy, một vợ một chồng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và giữ vững hạnh phúc gia đình.

Tỷ lệ rách bao cao su là bao nhiêu?

Bao cao su là giải pháp tránh thai an toàn lên đến 98% nhưng vẫn có 2 – 5% khả năng mang thai ngoài ý muốn vì do rách bao và tuột bao khi quan hệ. Tỷ lệ rách bao cao su khoảng 0,4 – 2,3%, tỉ lệ tuột bao cao su từ 0,6 – 1,3%. Có thể thấy là các tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Do đó, bạn không nên cất giữ bao cao su trong ví, bóp, túi quần sau… bởi những vị trí này rất dễ làm rách bao cao su. Đồng thời cũng không giữ bao cao su trong cốp xe vì nhiệt độ trong cốp xe có thể khiến bao cao su bị hỏng. Khi có móng tay dài thì bạn phải thật cẩn thận vì trong quá trình xé bao cao su có thể làm rách bao. Cũng như không được dùng kéo hay dùng răng xé vỏ bao vì có thể làm cho bao bị rách.

Với những thông tin trên hy vọng các bạn đã biết cách nhận biết bao cao su bị rách, để có biện pháp xử lý phù hợp, nâng cao đời sống tình dục.

