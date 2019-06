Mẹo lên đồ biến cô nàng nấm lùn thành siêu mẫu

Không phải quý cô nào cũng may mắn sở hữu vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo như siêu mẫu. Ngoài một số rất ít phần trăm dân số sinh ra đã có body chuẩn mực, số đông còn lại phải rất nỗ lực để cải thiện tình hình bằng tập luyện hoặc ăn mặc. Dưới đây là 5 mẹo thời trang giúp bạn dù chỉ cao có mét rưỡi nhưng nhìn chẳng khác nào mét bảy, lại không hề khó áp dụng: 1. Trang phục may đo

Một thợ may lành nghề với thành quả là những thiết kế duyên dáng, đường kim mũi chỉ tinh tế không chỉ giúp bạn trông sang trọng, đẳng cấp hơn hẳn mà còn khiến cho tổng thể người mặc bớt đi vài phần thấp bé. Lý do là bởi đồ may đo thường rất vừa vặn với cơ thể, không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, lại được các thợ may tư vấn cặn kẽ, nên chắc chắn sẽ nâng tầm cả phong cách lẫn vóc dáng cho bạn. 2. Mặc cả bộ cùng màu

Mặc cả áo và quần hoặc chân váy tiệp màu khiến cơ thể bạn như liền một khối, từ đó trông dài hơn, thanh thoát hơn. Với cách mặc này, bạn có thể áp dụng từ các bộ suit trang trọng đến những bộ đồ thể thao đời thường. Trong trường hợp không sở hữu những bộ đồ được thiết kế sẵn kiểu “tông xoẹt tông”, bạn hoàn toàn có thể chọn từ tủ đồ những món cùng tông, họa tiết ăn rơ với nhau để tạo nên outfit giúp body cân đối, cao ráo hơn. 3. Nhấn vào phần eo

Một vòng eo nhỏ nhắn không bao giờ là thừa với bất kỳ tạng người nào. Với các quý cô thiếu đi lợi thế chiều cao, những trang phục gọn gàng, tôn lên vòng eo đẹp lại càng đóng vai trò then chốt. Bởi cách mặc nhấn vào eo giúp bạn trông mảnh mai hơn, khiến chân trông dài hơn, từ đó đánh lừa thị giác và giúp bạn che giấu đi khuyết điểm là chiều cao hạn chế. 4. Khoe chút da thịt

Trong khi các cô nàng sở hữu vóc dáng cao lớn khá e dè khi nhắc tới việc ăn mặc gợi cảm thì nàng thấp bé lại khác. Mặc gợi cảm, khoe da thịt vừa đủ khiến họ trở nên quyến rũ bội phần mà trông vẫn rất vừa mắt, không tạo cảm giác choáng ngợp thái quá nhờ thân hình mi nhon. Tuy nhiên, chớ nên lạm dụng cách mặc sexy bởi một khi quá đà, nó sẽ trở nên phản tác dụng, khiến bạn mất đi vài điểm thanh lịch trong mắt người khác. 5. Chọn giày là một nghệ thuật

Những đôi giày với tông nude, giày mũi nhọn hay phần gót mảnh sở hữu công năng không thể chối cãi trong việc giúp phái đẹp trông nhỉnh hơn chiều cao thực ít nhất 5-10cm. Bất kể chọn trang phục nào, cũng đừng quên phải mang đúng giày. Quần áo có thể hơi “sai”, nhưng giày thì không được phép, bởi đó chính là chiếc chìa khóa nhỏ nhưng quan trọng vô cùng giúp bạn cải thiện vóc dáng. Title do Kiến Thức biên tập lại

