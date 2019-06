Vỏ cam hay vỏ quýt có chứa tinh dầu thơm tự nhiên, nên bạn có thể đem vỏ cam, quý rửa sạch và lau khô, sau đó đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh. Sau khoảng 3 ngày thì vỏ cam quýt sẽ tự hút sạch mùi hôi trong tủ. Bạn có thể liên tục thực hiện cách đơn giản này để cho tủ lạnh sạch được mùi hôi. Dùng baking soda cũng là một mẹo khử mùi hôi tủ lạnh hiệu quả mọi bà nội trợ nên bỏ túi. Lấy một ít baking soda cho vào hộp không đậy nắp, hoặc đổ nó ra đĩa, rồi cho vào tủ lạnh để hấp thu hết mùi thức ăn còn vương lại. Cứ để đĩa bột trong tủ đến khi mùi hôi đã bay hết. Bột cà phê xay: Nếu baking soda không thể hoàn toàn khử mùi hôi trong tủ lạnh nhà bạn, hãy trộn bột cà phê xay vào hỗn hợp banking soda để đánh bại mùi khó chịu. Tủ lạnh có thể ám mùi cà phê một thời gian nhưng rồi sẽ phai dần. Chanh tươi: Để khử mùi hôi trong tủ lạnh thì chanh tươi là một lựa chọn thông dụng, cắt chanh tươi thành từng lát mỏng và đặt vào các ngăn ở tủ lạnh. Tinh dầu tự nhiên trong chanh cũng sẽ giúp hút hết các mùi hôi trong tủ lạnh. Chè khô (trà): Lấy khoảng 50g trà ướp hoa đựng vào túi vải nhỏ cho vào tủ lạnh. Tinh chất trong chè sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ. Túi chè này có thể sử dụng liên tục khoảng 1 tháng, sau đó bạn có thể lấy trà ra và phơi dưới nắng mặt trời để có thể tiếp tục sử dụng. Dùng khăn bông: Bạn dùng khăn bông sạch gấp gọn gàng đặt vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Nhờ những lỗ vải nhỏ trên khăn bông mà mùi tủ lạnh sẽ biến mất. Sau một thời gian bỏ khăn ra giặt sạch bằng nước ấm, phơi khô và có thể tiếp tục sử dụng. Sử dụng dấm ăn: Bạn cũng có thể cho dấm ăn vào một lọ thủy tinh, đặt lọ trong tủ lạnh và mở nắp. Dấm ăn cũng sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ mà không gây thiệt hại gì cho tủ cũng như thực phẩm. Bánh mì: Sử dụng một ít mẩu bánh mì dư thừa, cho vào bát và đặt trong năng đông lạnh, chúng sẽ hút mùi hôi hiệu quả từ 2-3 tháng. Than tre: Đặt vài mẩu than tre trong ngăn đông đá, cấu trúc độc đáo của than tre có thể nhanh chóng hấp thụ mùi hôi của tủ lạnh, nó thật sự có hiệu quả rất tốt. Sau khi sử dụng, đem than tre ra ngoài phơi nắng và tái sử dụng cho lần sau. Sử dụng vani cũng là một trong những mẹo khử mùi hôi trong tủ lạnh hiệu quả. Bạn chỉ cần lau bên trong tủ lạnh với vani. Muốn lưu giữ mùi hương lâu hơn, bạn có thể ngâm miếng bông hay bọt biển với vani và để nó trong tủ lạnh. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

