Mẹo đuổi muỗi một cách tự nhiên mà triệt để, ngủ không cần mắc màn

Làm nến sả/cam: Tự làm nến có hương sả hoặc cam vừa giúp căn phòng thơm tho hơn, tạo sự thoải mái dễ chịu, lại xua đuổi muỗi rất hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng một nửa vỏ cam để làm đế, rồi gắn nến vào nửa vỏ cam, sau đó úp nửa phần vỏ còn lại (có đục lỗ to ở giữa) rồi thắp theo cách thông thường. Đốt vỏ cam 1 tiếng trước khi ngủ là mẹo đuổi muỗi hiệu quả. Việc đốt vỏ cam khô sẽ giải phóng mùi, tương tự như nhanh, có thể xua đuổi muỗi hiệu quả. Ngoài ra, đốt một chút trà khô cũng có tác dụng tương tự. Mùi hương của tỏi cũng là cách diệt muỗi, nó sẽ làm lũ muỗi sợ và bay đi vì vậy hãy đặt bát tỏi nghiền nát vào những nơi muỗi thường bay đến để xua đuổi chúng bay đi. Cho 5 - 10ml bia hoặc nước đường vào chai rồi lắc thật mạnh sau đó để ở những nơi nhiều muỗi sẽ làm lũ muỗi sợ và bỏ đi. Dùng dầu gió cũng là một trong những cách đuổi muỗi trong phòng ngủ rất tốt. Bạn có thể nhỏ vài giọt dầu gió quanh màn, sẽ vừa giúp cải thiện bầu không khí, vừa làm tăng khả năng xua đuổi muỗi. Hoặc cũng có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào cánh quạt điện, khi bật quạt để ở chế độ quay, dầu gió sẽ được thổi đi từ cánh quạt lan tỏa ra khắp phòng, khiến muỗi chỉ còn nước chạy thật xa. Giấy bóng kính màu đỏ cam phủ lên đèn ngủ: Muỗi sợ ánh sáng đỏ cam. Do đó, đặt giấy bóng kính màu đỏ cam mờ trên bóng đèn có thể tránh được muỗi. Bạn cũng có thể đặt một chiếc đèn nhỏ màu đỏ cam trong phòng ngủ. Miếng dán urgo: Vào buổi tối, nếu bạn thích bật quạt khi ngủ, bạn có thể dùng một miếng urgo, sau đó nhỏ vài giọt dầu gió rồi dán lên quạt. Khi quạt khởi động, gió thổi ra không chỉ làm mát với dầu gió mà còn đuổi muỗi hiệu quả. Hương của cây sả cũng làm cho muỗi sợ, bạn hãy trồng chậu cây sả trong phòng, có thể trang trí thành chậu cảnh dễ thương vừa giúp xua đuổi muỗi vừa có không gian mát mẻ và thân thiện trong phòng của mình. Trồng bạc hà: Mùi bạc hà cũng có thể xua muỗi. Trồng một chậu bạc hà trong nhà mùa hè vừa mát mắt, làm sinh tố mà còn đóng vai trò trong việc đuổi muỗi. Muỗi hoạt động mạnh ở nhiệt độ từ 28-30 độ C, do đó nên hạn chế dùng điều hòa ở khoảng nhiệt độ này để “tiếp tay” cho chúng sinh sôi. Ảnh: Internet. Mô tả video

Làm nến sả/cam: Tự làm nến có hương sả hoặc cam vừa giúp căn phòng thơm tho hơn, tạo sự thoải mái dễ chịu, lại xua đuổi muỗi rất hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng một nửa vỏ cam để làm đế, rồi gắn nến vào nửa vỏ cam, sau đó úp nửa phần vỏ còn lại (có đục lỗ to ở giữa) rồi thắp theo cách thông thường. Đốt vỏ cam 1 tiếng trước khi ngủ là mẹo đuổi muỗi hiệu quả. Việc đốt vỏ cam khô sẽ giải phóng mùi, tương tự như nhanh, có thể xua đuổi muỗi hiệu quả. Ngoài ra, đốt một chút trà khô cũng có tác dụng tương tự. Mùi hương của tỏi cũng là cách diệt muỗi, nó sẽ làm lũ muỗi sợ và bay đi vì vậy hãy đặt bát tỏi nghiền nát vào những nơi muỗi thường bay đến để xua đuổi chúng bay đi. Cho 5 - 10ml bia hoặc nước đường vào chai rồi lắc thật mạnh sau đó để ở những nơi nhiều muỗi sẽ làm lũ muỗi sợ và bỏ đi. Dùng dầu gió cũng là một trong những cách đuổi muỗi trong phòng ngủ rất tốt. Bạn có thể nhỏ vài giọt dầu gió quanh màn, sẽ vừa giúp cải thiện bầu không khí, vừa làm tăng khả năng xua đuổi muỗi. Hoặc cũng có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào cánh quạt điện, khi bật quạt để ở chế độ quay, dầu gió sẽ được thổi đi từ cánh quạt lan tỏa ra khắp phòng, khiến muỗi chỉ còn nước chạy thật xa. Giấy bóng kính màu đỏ cam phủ lên đèn ngủ: Muỗi sợ ánh sáng đỏ cam. Do đó, đặt giấy bóng kính màu đỏ cam mờ trên bóng đèn có thể tránh được muỗi. Bạn cũng có thể đặt một chiếc đèn nhỏ màu đỏ cam trong phòng ngủ. Miếng dán urgo: Vào buổi tối, nếu bạn thích bật quạt khi ngủ, bạn có thể dùng một miếng urgo, sau đó nhỏ vài giọt dầu gió rồi dán lên quạt. Khi quạt khởi động, gió thổi ra không chỉ làm mát với dầu gió mà còn đuổi muỗi hiệu quả. Hương của cây sả cũng làm cho muỗi sợ, bạn hãy trồng chậu cây sả trong phòng, có thể trang trí thành chậu cảnh dễ thương vừa giúp xua đuổi muỗi vừa có không gian mát mẻ và thân thiện trong phòng của mình. Trồng bạc hà: Mùi bạc hà cũng có thể xua muỗi. Trồng một chậu bạc hà trong nhà mùa hè vừa mát mắt, làm sinh tố mà còn đóng vai trò trong việc đuổi muỗi. Muỗi hoạt động mạnh ở nhiệt độ từ 28-30 độ C, do đó nên hạn chế dùng điều hòa ở khoảng nhiệt độ này để “tiếp tay” cho chúng sinh sôi. Ảnh: Internet. Mô tả video