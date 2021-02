Mẹo cọ rửa xoong nồi “cấp tốc” sau cỗ bàn ngày Tết

Khép lại kỳ nghỉ dài, chị em lại tất bật với việc dọn dẹp, tốn không ít thời gian. Để công cuộc cọ rửa xoong nồi không trở thành nỗi “ám ảnh”, chị em có thể áp dụng những mẹo nhỏ. Làm sáng xoong nồi inox. Xoong nồi inox sau thời gian sử dụng thường bị ố vàng. Để làm sáng, chị em có thể trộn 1 phần dầu thực vật, 1 phần nước, 2 phần giấm trắng lắc đều, phun lên bề mặt cần rửa sạch. Để tăng hiệu quả làm sáng, bạn có thể thêm 10-15 giọt nước chanh vào hỗn hợp. Trường hợp xoong nồi inox chuyển màu ánh xanh, bạn có thể dùng giấm, chanh đổ lên bề mặt, ngâm một lúc rồi tiến hành chà sạch.Làm sáng nồi đồng. So với nồi inox, nồi đồng ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, nếu trong nhà có nồi đồng bị chuyển màu, bạn có thể tận dụng một ít tương cà hoặc hỗn hợp nước, muối, nước cốt chanh để làm sáng. Làm sạch chảo sắt. So với chảo chống dính, chảo bằng gang, sắt ngày càng ít được sử dụng song vẫn có mặt trong nhiều gia đình. Để làm sạch mà không làm xước bề mặt, bạn có thể dùng muối thô để cọ xát rồi rửa sạch. Trường hợp chảo bị rỉ sét, chị em nên rắc một lớp muối mỏng lên bề mặt củ khoai tây cắt đôi. Tiếp tục, chà nhẹ lên những chỗ xuất hiện rỉ sét rồi rửa sạch với nước. Làm được điều này là nhờ thành phần axit oxalic trong khoai, kết hợp với muối sẽ làm mòn nhẹ bề mặt kim loại bị rỉ. Nếu chẳng may nấu ăn bị cháy khét, để làm sạch nồi, bạn đổ chút nước với giấm vào xoong rồi đun. Lưu ý, đợi đến khi nước sôi, chị em nên mở nắp. Lúc này, lớp cháy khét sẽ tự động bong ra trong khi hơi nước, giấm bốc lên sẽ giúp khử mùi cho gian bếp. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp giấm với muối bằng cách hòa tan muối rồi ngâm trong chảo chừng 10-15 phút. Tiếp đến, dùng miếng rửa cọ là có thể làm sạch. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Tết ông Công, ông Táo mùa dịch. Nguồn: VTV1.

