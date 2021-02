Mẹo chọn chuối thờ ngày Tết ý nghĩa, tốt sức khỏe

Chuối thường được chọn nhiều nhất trong mâm ngũ quả. Vậy nhưng, không phải cứ lựa nải thật to là được. Việc chọn chuối thờ Tết cần tránh những điều tối kỵ, khiến cho năm mới nhiều may mắn và tài lộc. Đầu tiên, chọn chuối bày mâm ngũ quả thờ Tết nên chọn chuối tiêu. Chuối tây không được chuộng bởi nải nhỏ, chỉ hợp bày cúng thần Tài. Khắc phục nhược điểm này, chuối tiêu nải to, nhiều quả ôm trọn những loại quả khác. Hơn nữa, chuối tiêu quả dài, xòe đều trông giống như bàn tay Phật mang hàm ý che chở, phù hộ con cháu trong gia đình. Thứ hai, không chọn nải chuối quả chẵn. Nguyên nhân bởi số chẵn là số âm, số lẻ là số dương tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi nảy nở. Thứ ba, không chọn chuối chín. Lý do là chuối cần được trưng nhiều ngày trên ban thờ. Chuối chín sẵn sẽ nhanh chóng bị thối, rụng khỏi cuống không tốt lành. Để chọn được chuối chuẩn đẹp thờ Tết, bên cạnh việc để tâm tới số lượng quả, người mua nên lưu ý chọn nải chuối quả đẫy đà, căng bóng, cong lên. Theo những người trồng chuối, hình dạng của chuối liên quan rất nhiều đến độ già của chúng. Thực tế, để đảm bảo cung ứng nhu cầu dịp Tết, nhiều vựa chuối sẽ thu hoạch khi quả vẫn còn non (thường có hình dáng thẳng). Điều này cũng giúp họ tránh được tình trạng hỏng, nát trong quá trình vận chuyển. Ngược lại, chuối đủ tuổi thu hoạch thường có độ cong nhất định do trong quá trình phát triển chúng có xu hướng vươn lên đón ánh mặt trời. Những quả chuối trưởng thành cũng không có các cạnh, góc đặc biệt, dùng tay sờ cảm thấy đanh cứng. So với những quả chuối thẳng non, chuối cong khi chín sẽ có hương vị thanh nhẹ, ngọt mát hơn hẳn. Cố gắng tránh nải chuối có dấu hiệu xanh xỉn. Kinh nghiệm cho thấy, loại chuối này được thu hoạch từ lâu. Để tránh chuối chín, hỏng bán không được giá ngày tết, thương lái sẽ đưa chúng vào phòng lạnh. Mua phải những nải chuối này, chúng khó có thể chín, mang hương vị như bình thường được. Bên cạnh đó, để có nải chuối ngon, người mua cũng cần phân biệt chuối ta với chuối Trung Quốc. Chuối Trung Quốc khi chín thường có màu vàng hồng chứ không vàng tươi như chuối ta. Quả chuối nhỏ đều đều, không to. Khi ăn, chuối có vị nhạt, không có mùi thơm và thanh nhẹ như chuối tiêu. Ảnh minh họa: Internet. Mời độc giả xem video: Tết ông Công, ông Táo mùa dịch. Nguồn: VTV1.

