Mẹ tâm thần mang 2 túi tiền xu đến cám ơn bác sĩ đã cứu con mình

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Khải còn được biết đến qua những hoạt động phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em kém may mắn bị hở hàm ếch . Công việc của anh không chỉ mang lại vẻ đẹp, nụ cười mà con mang lại niềm vui trong cuộc sống cho nhiều người. Tham gia "khoảnh khắc cuộc đời " vào tối 24/5 với vai trò khách mời, bác sĩ Nguyễn Đức Khải đã chia sẻ với tiến sĩ Lê Thẩm Dương và MC Phương Hiếu về khoảnh khắc đáng nhớ trong nghề của mình.



Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đức Khải, cơ duyên đưa anh đến với nghề bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ xuất phát từ một lần anh đi ăn cùng những người bạn, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ bán cháo bị hở hàm ếch trong, nói chuyện rất khó khăn. Ngay lúc đó, anh nghĩ rằng tại sao cùng là thân phận con người nhưng tại sao họ lại không được như bao người bình thường khác. Từ khoảnh khắc đó, suy nghĩ về việc đi theo con đường “Phẫu thuật nụ cười” chợt lóe lên trong anh. Và đó cũng chính là dấu ấn đầu tiên và cũng là lý do để anh theo đuổi nghề nghiệp này.



Nói về công việc của mình, bác sĩ Nguyễn Đức Khải cho biết ngành y cũng như những ngành khác, cũng có những kỉ niệm vui, buồn, song khác một chỗ là mỗi một sai lầm đều phải trả giá rất đắt. Anh cũng từng trăn trở và suy nghĩ rất nhiều về việc đi theo con đường thẩm mỹ này nhưng có một câu chuyện khiến anh có động lực và suy nghĩ tích cực về công việc. Câu chuyện đã được anh chia sẻ lại trong chương trình "Khoảnh khắc cuộc đời".

Câu chuyện xảy ra vào năm 2011, sau khi anh hoàn thành các cuộc phẫu thuật nhân đạo của quỹ “Openration Smile” cho trẻ em kém may mắn bị hở hàm ếch. Sau hai tuần kể từ chuyến đi đó, bỗng dưng một ngày nọ, có một người phụ nữ chạy xe đạp lại phòng khám và biếu anh hai túi tiền xu với các mệnh giá khác nhau, trong đó mệnh giá cao nhất là 5.000 đồng. Chị nói con mình mới sinh ra đã kém may mắn và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau nhưng chẳng lần nào mang lại kết quả khả quan. Tưởng như không còn hi vọng, nhưng sau khi được bác sĩ Khải phẫu thuật, đôi môi và chiếc mũi của bé không còn bị biến dạng như trước và trông rất hài hoà.

Nhìn thấy con vui vẻ trở lại, chị vô cùng hạnh phúc nên đã hỏi các y tá địa chỉ của người bác sĩ phẫu thuật và chị đã tìm đến anh với 2 túi tiền xu để cảm ơn. Bất ngờ về món quà của người mẹ, anh hỏi chị tại sao lại gửi tiền cho mình, người mẹ đã trả lời rằng: đó chính là tất cả số tiền mà chị dành dụm được từ trước đến nay và chị muốn lấy nó để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Sau khi nói chuyện với người mẹ, anh hiểu thêm về hoàn cảnh đáng thương của chị.

Trước đây, chị từng là cô nữ sinh khoa Văn của trường đại học Tổng Hợp. Sau khi tốt nghiệp, chị lấy chồng là kỹ xư xây dựng. Hai người có với nhau một đứa con, nhưng chẳng may đứa trẻ bị hở hàm ếch.

Gia đình nhỏ mới chớm nở bỗng chốc sụp đổ. Đứa bé gặp khó khăn trong việc ăn uống, còn chị lúc đó thì chưa có kinh nghiệm về việc nuôi con nên dần dần đứa bé bị suy dinh dưỡng, bản thân chị cũng bị mất ngủ triền miên vì con quấy khóc. Điều đáng buồn nhất là chỉ sau hai tháng kể từ khi con chào đời, người chồng đã bỏ rơi hai mẹ con khiến chị bị tâm thần, phải vào bệnh viện điều trị. Thời điểm chị tìm đến phòng khám để cảm ơn bác sĩ Khải thì bệnh cũng đã thuyên giảm phần nào và được bệnh viện cho về thăm nhà nên chị đã tranh thủ đến để cảm ơn bác sĩ – người phẫu thuật cho đứa con chị trở nên lành lặn.

Câu chuyện buồn của người mẹ đã khiến cho BS Nguyễn Đức Khải không khỏi xúc động và thương cho hoàn cảnh của chị. Thế nên, mỗi lúc trong công việc gặp phải những chuyện không vui, khó khăn thì anh lại lấy câu chuyện của người mẹ ra để làm động lực cho mình có thể tiếp tục với nghề.

Sau khi lắng nghe câu chuyện, tiến sĩ Lê Thẩm Dương cũng bần thần và buồn thay cho người phụ nữ bất hạnh. Vị tiến sĩ cũng bày tỏ sự nể phục với sự hi sinh của bác sĩ Nguyễn Đức Khải không những mang nụ cười lạnh lặn cho đứa bé mà còn mang đến niềm hạnh phúc, sự vui tươi trở lại cho người mẹ.