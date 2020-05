Mẹ Nhật U60 tiết lộ bí kíp dưỡng da căng mịn như gái 20

Đã bước sang tuổi 52 song Masako Mizutani, sống tại Nagoya, Nhật Bản vẫn khiến không ít cô gái trẻ phải trầm trồ về diện mạo trẻ trung, đặc biệt là làn da căng mọng, không khuyết điểm. Thậm chí, bà mẹ 2 con còn bị nhầm là con gái khi đi cùng chồng vì quá "hack tuổi". Năm 2015, Mizutani đã chiến thắng một cuộc thi dành riêng cho những người phụ nữ "lão hóa ngược" và gắn liền với danh xưng "The Lady of Eternal Youth" (tạm dịch: Quý bà không tuổi) đến nay.

Masako Mizutani bị hiểu nhầm là hai bố con khi đi cùng chồng.

Sau đây là những bí quyết giữ gìn nhan sắc của người phụ nữ không tuổi Masako Mizutani:

Rửa mặt bằng nước vo gạo

Bên cạnh các bước dưỡng da, chăm sóc da cơ bản hàng ngày như thoa kem chống nắng, tẩy trang... Mizutani còn chăm rửa mặt bằng nước vo gạo từ nhiều năm nay. Bà thường bảo quản nước vo gạo trong chai nhựa và để ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Nước vo gạo thường có xu hướng lắng phần tinh bột xuống dưới nên trước khi dùng, bà mẹ 2 con lắc nhẹ rồi đổ ra chậu và rửa mặt. Thỉnh thoảng, bà Masako cũng dùng phần cám gạo đọng bên dưới chai để thoa lên da như mặt nạ.

Trong nước vo gạo chứa hàm lượng cao vitamin B1, B5... rất tốt cho việc chữa lành tổn thương da, làm dịu da kích ứng cũng như dưỡng trắng, ngừa lão hóa.

Sử dụng mặt nạ dưỡng da có chứa Vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hoá cực mạnh, giúp vô hiệu hóa sự tấn công của các gốc tự do gây ra các dấu hiệu lão hóa trên da như nếp nhăn, khô sạm, đốm nâu, thâm nám, chùng nhão, chảy xệ. Đặc biệt, vitamin C cũng giúp tăng đàn hồi, phục hồi da, giảm thiểu tối ưu sự xuất hiện của sẹo sau tổn thương bề mặt da. Đó chính là lý do bà Masako thường xuyên dùng các loại mặt nạ có chứa vitamin C.

Để có được vẻ đẹp "không tuổi", trung bình mỗi ngày bà Masako mất 5 tiếng đểgồm làm sạch da mặt, đắp mặt nạ mắt, mặt và các sản phẩm khác. Cô cũng tránh ánh nắng mặt trời nhiều nhất bằng cách kem chống nắng và đội mũ hàng ngày. Mỗi sáng, cô thức dậy lúc 5h và đi ngủ lúc 11h tối.