Mê mẩn các món bún đặc sản Hà Nội mà Hà Tăng tự tay nấu

Bún riêu ốc không phải món dễ làm nhưng được Tăng Thanh Hà tự tay nấu ngon không kém nhà hàng. Đây là đặc sản Hà Nội, không có nhiều nguyên liệu cầu kỳ mà chỉ gồm ốc, riêu cua, đậu phụ, nước dùng nóng hổi, đậm đà. Tăng Thanh Hà nấu bún riêu ốc bằng loại ốc to (ốc nhồi) thay vì ốc vặn như nhiều nơi. Trên thực tế, người Hà Nội thường có thói quen ăn bún ốc to, vị giòn ngon, sần sật. Nữ diễn viên đặt mua nguyên liệu online, tiện lợi, đặc biệt là phù hợp lúc dịch bệnh này. Bún ốc ngon nhất ở nước dùng vị chua thanh của giấm bỗng, ngọt đậm đà của xương ống, thơm vị ốc. Để nấu nồi nước dùng chuẩn vị, người nấu phải tốn khá nhiều công sức và thời gian. Trước đó, Tăng Thanh Hà cũng từng khoe bát phở được nấu trong 20 tiếng với đầy đủ nguyên liệu cầu kỳ, cách chế biến phức tạp.Bát phở của Hà Tăng chuẩn bị gồm bánh phở, bò viên, bò chín, bò tái, hành và nhiều nguyên liệu khác. Phở ngon không nằm ở bánh phở hay thịt mà dựa vào nước dùng. Để nấu được nồi nước dùng, bà mẹ hai con đã phải tốn nhiều công sức tìm mua đủ nguyên liệu. Cô chia sẻ thành quả nồi nước dùng được nấu trong suốt 20 giờ. Đặc biệt, Tăng Thanh Hà bỏ thêm sá sùng - nguyên liệu đắt giá nhất bát phở. Sá sùng thường gặp ở vùng biển Quảng Ninh, Nha Trang, Côn Đảo... có tác dụng làm nước dùng ngọt đậm đà, thường được dùng để nấu phở truyền thống. Ăn phở không thể thiếu những chiếc quẩy giòn, béo ngậy. Ngoài ra, còn có các loại rau ăn kèm như chanh, giá đỗ, rau sống... Bát phở bày trí đẹp mắt, gọn gàng chẳng kém ngoài hàng, lại đảm bảo sức khoẻ vì các nguyên liệu cho chính tay Hà Tăng chọn lựa. Ngoài hai món bún riêu ốc hay phở đặc trưng của Hà Nội, Tăng Thanh Hà cũng từng trổ tài làm bún chả cực hấp dẫn. Nguyên liệu chính của món ăn vẫn là thịt ba rọi (ba chỉ) và nạc vai heo. Thịt ba rọi rửa sạch, thái từng miếng vừa ăn, đem ướp với gia vị. Thay vì dùng lò, nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc nướng thịt bằng bếp than, cho hương vị thơm ngon hơn nhưng khá tốn thời gian. Bún chả Hà Nội đúng điệu gồm cả thịt băm và thịt miếng, khi chín phải hơi cháy xém, còn vương ít bụi than khi cho vào chén nước mắm, mùi thơm khó cưỡng. Cách đây không lâu, Hà Tăng từng làm dàn sao Việt trầm trồ khi đăng tải hình ảnh "bữa tiệc" bún đậu ở nhà mình. Rất nhiều mẹt bún đậu được xếp dọc trên bàn, thức ăn được đặt trên lá chuối rồi đặt vào mẹt trông đậm chất truyền thống. Cách trang trí bún, đậu, rau thơm, dưa leo, ớt, quất... đi kèm cũng được sắp xếp không khác gì ngoài tiệm. Ảnh: IG. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

