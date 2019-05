Mẹ của nữ chính 13 tuổi phim Vợ ba ăn mặc sành điệu vô cùng

Dù không hoạt động trong giới giải trí nhưng chị My Na, mẹ nữ chính 15 tuổi phim Vợ ba, có phong cách ăn mặc sành điệu và rất trẻ trung. Bà mẹ hai con thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng con gái. Chị ăn mặc trẻ trung chẳng kém con gái. Hai mẹ con Trà My còn diện váy đôi điệu đà, nữ tính. My Na và Trà My diện váy đôi khác màu cực xinh. Bà mẹ diện váy trễ vai gợi cảm đi sự kiện cùng con gái. Kiểu váy body giúp bà mẹ khoe vóc dáng gợi cảm. Mẹ Trà My vẫn hết sức trẻ trung với áo phông và quần short.Phong cách thời trang trẻ trung của My Na khiến nhiều người không đoán được tuổi thật của chị. Bà mẹ hai con thường diện các kiểu váy hai dây dáng dài phối với giày thể thao khỏe khoắn. Dù trải qua hai lần sinh nở, mẹ nữ diễn viên phim Vợ ba vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Chị diện váy đỏ hai dây sành điệu phối với túi xách cùng tông. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

