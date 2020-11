Mẹ chồng đánh ghen giúp con dâu ở An Giang: Tự hào hay... thất bại?

Sáng 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Loan (44 tuổi), Nguyễn Xuân Hùng (56 tuổi, chồng bà Loan), Bùi Thị Lệ Quyên (34 tuổi), Lê Thị Huệ (27 tuổi), Đoàn Thị Tuyền (23 tuổi, tất cả cùng ở An Giang) và Nguyễn Thị Tú Trinh (29 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Cũng liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Mai Ngọc (29 tuổi, con dâu bà Loan) đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại.



Đối tượng Trần Thị Kim Loan. Ảnh:VOV. Theo đó, T.T.M.N. (21 tuổi, trú xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) trong lúc làm tiếp viên tại quán karaoke H.L. (do bà Loan làm chủ) đã mượn bà Loan 40 triệu đồng. Trong thời gian làm việc, N. và con trai bà Loan là Nguyễn Đức Hiền nảy sinh tình cảm. Cuối tháng 9, Hiền đi làm công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp ở tỉnh Long An. Đầu tháng 11, M.N. xin nghỉ làm ở quán để lên ở cùng Hiền. Phát hiện sự việc trên, ngày 3/11, bà Loan cùng chồng, con dâu và 4 bị can Trinh, Quyên, Huệ, Tuyền thuê ô tô 7 chỗ đến nơi làm việc của Hiền để đánh ghen. Tại đây, phát hiện M.N. đang ngồi trên xe của Hiền nên cả nhóm xông vào đánh, dùng kéo cắt tóc N. và quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội. Sau đó, nhóm người đưa M.N. lên xe chở về nhốt tại quán karaoke H.L. và gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân mang tiền đến trả nợ. Đến khoảng 14h ngày 4/11, cha ruột của N. trình báo sự việc với cơ quan công an. Làm việc với công an, cả nhóm thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước vụ việc trên, không ít người cho rằng chuyện bố mẹ chồng bênh con dâu như vậy rất đáng tán thưởng nhưng hành vi đánh ghen và bắt giữ người của họ lại là vi phạm pháp luật, không nên cổ súy. Hành động sai trái này không hề giải quyết được vấn đề mà vô tình lại vướng vào vào lao lý. Nhiều bạn đọc đánh giá đây thực sự là việc làm thất bại chứ không đáng tự hào vẻ vang gì.

Biết được sự việc này, độc giả Phan Thanh Bình (Vĩnh Phúc) bộc bạch: “Xét về tình, cô con dâu có được bố mẹ chồng tâm lý, bênh vực mình thật đáng quý nhưng về lý, việc tổ chức đánh ghen như vậy thật sự quá sai lầm. Cách xử lý của bố mẹ chồng không giúp ích gì trong việc giải quyết các vướng mắc giữa con dâu và cậu con trai. Ngược lại, họ lại vô tình vi phạm pháp luật và có thể rơi vào tù tội”.

Cùng quan điểm với anh Bình, chị Phương Nga (Quảng Ninh) cho rằng: “Bố mẹ chồng trong vụ việc ở An Giang đã thất bại trong việc giáo dục con trai rồi lại tiếp tục mắc sai lầm khi dẫn con dâu đi đánh ghen . Có rất nhiều cách giải quyết mà không cần động đến chân tay và cũng không vi phạm pháp luật. Trước hết, ông bà nên gọi con trai mình về nhà để dạy bảo trước, còn cô gái “bồ bịch” kia nếu đang nợ tiền gia đình thì có thể đưa ra pháp luật vào giải quyết”.

Chị Ngọc Ánh (Bắc Giang) cũng bức xúc: “Vụ việc trên nếu đưa ra pháp luật giải quyết thì bố mẹ chồng của chị Ngọc chắc chắn vướng vào lao lý. Hành vi này thực sự không có gì đáng tự hào cả. Ông bà đều có tuổi rồi nên trước khi làm việc gì cũng nên suy xét cẩn thận, tránh “giận quá mất khôn”. Hy vọng đây sẽ là một bài học cho các chị em nếu đang có ý định tổ chức đi đánh ghen để giải quyết các mâu thuẫn gia đình”.