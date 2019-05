Mẹ 2 con tiết lộ bí quyết giúp da mặt sáng mịn không tỳ vết

Trị mụn nội tiết bằng thực phẩm tự nhiên vừa an toàn, vừa hiệu quả như vậy tội gì không thử?

Chị Nguyen Trang 32 tuổi, đến từ Hà Nội chia sẻ cách đây tầm 3 tháng da của chị như trở về tuổi dậy thì hồi 15 tuổi. "Rất tiếc không phải ý mình là da mịn màng như mông em bé đâu mà là da nhiều mụn, dầu. Bà mẹ bỉm sữa 2 con mà mặt vẫn như thanh niên dậy thì thất bại, đi đâu cũng ngại", Chị Nguyen Trang nhớ lại.

Ảnh minh họa. Dù đã 32 tuổi và là bà mẹ 2 con nhưng chị Nguyen Trang lại sở hữu làn da nhiều dầu, nhiều mụn nội tiết, mụn ẩn và viêm, đặc biệt nhiều ở má và cằm khiến chị rất tự ti.



Để cải thiện tình trạng mụn nội tiết chi chít trên da mặt, chị Nguyen Trang đã phải dùng đủ loại thuốc trị mụn Retin A, tretinol, Skinceuticals, Tea trea TBS, Kiehls… mà không đỡ. Sau đó chị bắt đầu tìm hiểu và thấy rằng gốc rễ mụn của mình là do nội tiết, gan nóng nhờ một lần đi massage thải độc gan. Và chị quyết định thử áp dụng vì nghĩ da chắc cũng không tệ hơn nữa.

Từ đó, chị chăm chỉ hàng ngày xay rau má, diếp cá uống, thỉnh thoảng đổi sang uống nước đỗ đen rang (đỗ đen rang lên cho vào lọ, lúc cần đun nước uống, không cho đường, để tủ lạnh uống thay nước lọc), bột lúa non của Nhật, tảo xoắn Nhật, thêm thải độc gan Boganic.

Ngoài ra, để làm sạch những mụn viêm và mụn ẩn cũ, chị nặn sạch mụn, về nhà rửa mặt bằng nước muối sinh lý 3 ngày rồi lại dưỡng da theo quy trình gồm có toner-HA hoặc B5-serum bất kỳ và 1 xíu kem dưỡng để khóa ẩm.

Và sau liệu trình 3 tháng tự điều trị mụn đơn giản mà phần lớn dựa vào thực phẩm tự nhiên, da chị đã ổn hơn nhiều, hết sạch mụn. Tất nhiên chị biết da mình không thể so với những bạn da đẹp sẵn hay không bị mụn lâu năm, tuy nhiên đây cũng là trạng thái da tốt nhất mà chị có được. Mặc dù da vẫn còn nhiều dầu do đây là cơ địa vốn có khó thay đổi được, lỗ chân lông và sẹo rỗ vẫn to nhưng ít ra hết mụn, trắng trẻo hơn.

Qua trải nghiệm của mình, chị Nguyen Trang cũng gửi lời khuyên tới những người đang gặp khó khăn trong việc trị mụn. Có thể thử cách trị mụn tự nhiên này để thấy được những cải thiện tích cực của làn da. Bị mụn do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên, đây cũng là cách khá đơn giản, lại không tốn kém nên bạn có thể thử vì cũng tốt cho sức khỏe. Nhiều bạn sẽ bảo lười uống rau má, dấp cá xay lắm, vậy thì uống đỗ đen không đường cũng được, dễ hơn.

"Mình vẫn duy trì uống 2 ngày/1 lần rau má, dấp cá xay, và sẹo trộm vía chưa thấy lên lại. Chúc các bạn sớm diệt trừ được kẻ thù dai dẳng là mụn nội tiết nhé", Nguyen Trang chia sẻ.

Title do Kiến Thức biên tập lại