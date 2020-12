MC Thu Hoài chia sẻ cách giữ dáng thon gọn bằng “môn nhà giàu”

Thu Hoài vẫn được nhắc đến là một hot girl, mẫu ảnh, diễn viên và cũng là một MC, BTV quen thuộc của Kênh truyền hình K thuộc VTV. Ngoài đời, Thu Hoài sở hữu một gương mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm không thua kém gì một người mẫu. Để giữ được vóc dáng thon thả, MC Thu Hoài rất chăm tập golf. Người đẹp gốc Tuyên Quang đến với Golf đã được hơn 1 năm nay. Nó giúp cô giữ được vóc dáng gợi cảm cũng như sự điềm tĩnh. Cô lựa chọn Golf để chơi vì đây là môn thể thao mang lại cho cô cảm giác tích cực, gần gũi với thiên nhiên. "Mình không sợ xấu nên chẳng ngại chơi Golf, phơi nắng vài tiếng đồng hồ ngoài trời", Thu Hoài nói. Cũng chính nhờ Golf mà cô gặp được người chồng doanh nhân hiện tại của mình trong một lần đi nhầm sân tập. Ngoài chơi golf giữ dáng, nữ MC 9X còn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày đều đặn. Thu Hoài rất mê môn tập tạ. Cô chia sẻ: “Nhiều người cứ nghĩ tập tạ thì cơ bắp như đàn ông nhưng tôi tập với huấn luyện viên và với mục đích là tập cho người tăng cơ và giữ dáng thôi". Mỗi ngày, cô tập thân trên, ngày thân dưới đều đặn 5 ngày trong tuần, cuối tuần thì 1 buổi tập bơi để thư giãn và đẹp dáng. MC Thu Hoài cũng quan niệm, muốn da đẹp bên ngoài thì bên trong phải được nuôi dưỡng cẩn thận. Nghĩa là tất cả những đồ ăn bạn đưa vào cơ thể của mình phải lành mạnh theo nguyên tắc “You are what you eat”. Thu Hoài thực hiện chế độ ngày ăn 5 bữa nhỏ: bữa sáng, bữa trưa, bữa trước tập, sau tập và trước khi đi ngủ. Để giảm khối lượng thức ăn và đảm bảo cơ thể luôn được nạp đủ chất dinh dưỡng đều đặn. Nữ MC hầu như chỉ ăn rau, củ, quả và uống nước ép trái cây không đường. Hạn chế các đồ ăn nhiều dầu mỡ, chiên rán…Ảnh: FB. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

