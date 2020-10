Màu mắt tiết lộ sự thật về tích cách đặc trưng của bạn

1. Phụ nữ có đôi mắt sáng màu chịu đựng được cơn đau tốt hơn phụ nữ có đôi mắt sẫm màu: Một nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có màu mắt xanh lục hoặc xanh lam có thể chịu đựng cơn đau và căng thẳng tốt hơn những phụ nữ có đôi mắt màu nâu và màu hạt dẻ. Trong thời kỳ mang thai và chuyển dạ, những người có đôi mắt sáng màu dường như ít đau hơn. Ngoài ra, họ ít lo lắng và trầm cảm hơn sau khi sinh. Nhóm có đôi mắt đen có suy nghĩ tiêu cực hơn. 2. Những người có đôi mắt nâu được coi là đáng tin cậy. Có một cuộc khảo sát đã đặt câu hỏi với 1.016 phụ nữ từ 16 đến 35 tuổi. Kết quả cho thấy phụ nữ thường gắn màu mắt với các đặc điểm cụ thể. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có đôi mắt nâu được coi là thông minh và tốt bụng. Hơn nữa, mọi người có xu hướng tin tưởng họ hơn. 3. Những người có đôi mắt xanh được coi là ngọt ngào và hấp dẫn. Cuộc khảo sát tương tự cho thấy những người có đôi mắt sáng được đánh giá là tốt bụng và ngọt ngào hơn. Trong khi đôi mắt sẫm màu dường như đi đôi với trí thông minh và hấp dẫn hơn về mặt thể chất. 4. Những người có đôi mắt màu xanh lá cây được coi là những người sáng tạo và ranh ma. 29% người tham gia nghiên cứu cho biết họ coi đôi mắt màu xanh lá cây là điểm hấp dẫn nhất. Hơn nữa, màu này thể hiện sự sáng tạo và một loại quỷ quyệt. Trước đây, người có đôi mắt xanh lá bị coi là xấu ở một số vùng. 5. Đàn ông có đôi mắt màu nâu nhạt gặp nhiều vấn đề về tâm thần hơn phụ nữ. Một phát hiện rất kỳ lạ khi nghiên cứu những người có đôi mắt nâu sáng. Họ được cho là có nhiều vấn đề về tâm thần hơn những người có đôi mắt nâu sẫm hoặc đen. Ngoài ra, nam giới trong nhóm này được coi là kém ổn định hơn (68,47%) so với nữ giới. 6. Phụ nữ có đôi mắt đen có thể kém xã giao và kém tự tin. Cuộc khảo sát cho thấy 65,38% phụ nữ có đôi mắt đen không phải là người giao tiếp tốt. Ngoài ra, họ có thể kém tự tin và tham vọng hơn so với những người đàn ông có cùng màu mắt. Nam giới có đôi mắt đen thường nóng tính, bốc đồng và thích tìm kiếm những cuộc phiêu lưu nguy hiểm. 7. Những người mắt xanh có thể thích thử những điều mới hơn. Một cuộc khảo sát nữa cho thấy những người có đôi mắt xanh được coi là người biểu cảm, dễ mến và tự tin. Họ cũng thích thử những điều mới, kết bạn mới, tham gia các cuộc phiêu lưu và các hoạt động lành mạnh. 8. Những người có đôi mắt màu hạt dẻ vẫn làm việc hiệu quả dù bị áp lực. 50,7% những người có đôi mắt màu hạt dẻ hoạt động tốt khi bị căng thẳng và áp lực. Họ luôn say mê hơn với công việc của mình. 9. Những người có đôi mắt màu xanh lá cây thường lạc quan hơn về tương lai của họ. Đôi mắt màu xanh lục chiếm ưu thế trong các hạng mục như đặt mục tiêu, lạc quan về tương lai và đam mê công việc - giống như những người có đôi mắt màu hạt dẻ. Ngoài ra, những người như vậy đặt mục tiêu cuộc sống thường xuyên hơn (65,9%) và đóng góp cho những mục tiêu mà họ thấy quan trọng (48%). 10. Những người có đôi mắt nâu thích có cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. 36,5% những người có đôi mắt nâu có khả năng làm một điều: luôn sống hết mình. Nhóm người này duy trì giao tiếp bằng mắt dễ dàng hơn (sau những người có đôi mắt xanh lục), điều này có thể hữu ích ở nơi làm việc. Ảnh: BS. Mời độc giả theo dõi video "Sự thật về "tài năng" của thầy lang chữa bệnh ung thư". Nguồn: VTV24.

1. Phụ nữ có đôi mắt sáng màu chịu đựng được cơn đau tốt hơn phụ nữ có đôi mắt sẫm màu: Một nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có màu mắt xanh lục hoặc xanh lam có thể chịu đựng cơn đau và căng thẳng tốt hơn những phụ nữ có đôi mắt màu nâu và màu hạt dẻ. Trong thời kỳ mang thai và chuyển dạ, những người có đôi mắt sáng màu dường như ít đau hơn. Ngoài ra, họ ít lo lắng và trầm cảm hơn sau khi sinh. Nhóm có đôi mắt đen có suy nghĩ tiêu cực hơn. 2. Những người có đôi mắt nâu được coi là đáng tin cậy. Có một cuộc khảo sát đã đặt câu hỏi với 1.016 phụ nữ từ 16 đến 35 tuổi. Kết quả cho thấy phụ nữ thường gắn màu mắt với các đặc điểm cụ thể. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có đôi mắt nâu được coi là thông minh và tốt bụng. Hơn nữa, mọi người có xu hướng tin tưởng họ hơn. 3. Những người có đôi mắt xanh được coi là ngọt ngào và hấp dẫn. Cuộc khảo sát tương tự cho thấy những người có đôi mắt sáng được đánh giá là tốt bụng và ngọt ngào hơn. Trong khi đôi mắt sẫm màu dường như đi đôi với trí thông minh và hấp dẫn hơn về mặt thể chất. 4. Những người có đôi mắt màu xanh lá cây được coi là những người sáng tạo và ranh ma. 29% người tham gia nghiên cứu cho biết họ coi đôi mắt màu xanh lá cây là điểm hấp dẫn nhất. Hơn nữa, màu này thể hiện sự sáng tạo và một loại quỷ quyệt. Trước đây, người có đôi mắt xanh lá bị coi là xấu ở một số vùng. 5. Đàn ông có đôi mắt màu nâu nhạt gặp nhiều vấn đề về tâm thần hơn phụ nữ. Một phát hiện rất kỳ lạ khi nghiên cứu những người có đôi mắt nâu sáng. Họ được cho là có nhiều vấn đề về tâm thần hơn những người có đôi mắt nâu sẫm hoặc đen. Ngoài ra, nam giới trong nhóm này được coi là kém ổn định hơn (68,47%) so với nữ giới. 6. Phụ nữ có đôi mắt đen có thể kém xã giao và kém tự tin. Cuộc khảo sát cho thấy 65,38% phụ nữ có đôi mắt đen không phải là người giao tiếp tốt. Ngoài ra, họ có thể kém tự tin và tham vọng hơn so với những người đàn ông có cùng màu mắt. Nam giới có đôi mắt đen thường nóng tính, bốc đồng và thích tìm kiếm những cuộc phiêu lưu nguy hiểm. 7. Những người mắt xanh có thể thích thử những điều mới hơn. Một cuộc khảo sát nữa cho thấy những người có đôi mắt xanh được coi là người biểu cảm, dễ mến và tự tin. Họ cũng thích thử những điều mới, kết bạn mới, tham gia các cuộc phiêu lưu và các hoạt động lành mạnh. 8. Những người có đôi mắt màu hạt dẻ vẫn làm việc hiệu quả dù bị áp lực. 50,7% những người có đôi mắt màu hạt dẻ hoạt động tốt khi bị căng thẳng và áp lực. Họ luôn say mê hơn với công việc của mình. 9. Những người có đôi mắt màu xanh lá cây thường lạc quan hơn về tương lai của họ. Đôi mắt màu xanh lục chiếm ưu thế trong các hạng mục như đặt mục tiêu, lạc quan về tương lai và đam mê công việc - giống như những người có đôi mắt màu hạt dẻ. Ngoài ra, những người như vậy đặt mục tiêu cuộc sống thường xuyên hơn (65,9%) và đóng góp cho những mục tiêu mà họ thấy quan trọng (48%). 10. Những người có đôi mắt nâu thích có cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. 36,5% những người có đôi mắt nâu có khả năng làm một điều: luôn sống hết mình. Nhóm người này duy trì giao tiếp bằng mắt dễ dàng hơn (sau những người có đôi mắt xanh lục), điều này có thể hữu ích ở nơi làm việc. Ảnh: BS. Mời độc giả theo dõi video " Sự thật về "tài năng" của thầy lang chữa bệnh ung thư". Nguồn: VTV24.