Mặt nạ tự nhiên làm sạch da đẹp mịn màng

Dầu dừa: Do có tính kháng khuẩn và kháng nấm, dầu dừa là loại mặt nạ làm sạch tự nhiên cho da bị viêm nhiễm, đồng thời nó cũng có tác dụng dưỡng ẩm hiệu quả. Dấm táo có thể giúp phục hồi độ pH của da giúp giảm mụn, ngăn ngừa không cho lỗ chân lông bị tắc và giữ ẩm cho da. Hỗn hợp mật ong và chanh là loại kem dưỡng ẩm tự nhiên có tác dụng khử trùng nhẹ, giảm mụn, làm chậm quá trình lão hóa. Sữa chua là một chất làm sạch da mặt hoàn hảo do có chứa đạm và lactic acid giúp giải độc, tẩy tế bào chết ở da. Dầu ô liu được coi là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời cho da khô đồng thời giảm quá trình lão hóa da. Nho chứa phytonutrients có tác dụng chống lại tia UV, đồng thời giàu vitamin C, collagen và protein giúp cải thiện độ đàn hồi của da. Men nở: Nghiên cứu đã cho thấy nấm men là một chất chống oxy hóa hoàn hảo cho da, giúp khôi phục tế bào bị hư hại một cách tự nhiên. Chất tẩy tự nhiên: Trộn chất tẩy tự nhiên với các loại dầu chứa nhiều acid linoleic có thể bảo vệ da một cách hiệu quả. Dầu bơ hoặc dầu hạnh nhân giàu axit béo và polypheno giúp giảm lão hóa đặc biệt thích hợp cho da bị khô. Hỗn hợp mayonnaise trộn bột hạnh nhân giúp tẩy tế bào chết ở da giúp thoáng lỗ chân lông, giảm mụn. Ảnh: RD. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

Dầu dừa: Do có tính kháng khuẩn và kháng nấm, dầu dừa là loại mặt nạ làm sạch tự nhiên cho da bị viêm nhiễm, đồng thời nó cũng có tác dụng dưỡng ẩm hiệu quả. Dấm táo có thể giúp phục hồi độ pH của da giúp giảm mụn, ngăn ngừa không cho lỗ chân lông bị tắc và giữ ẩm cho da. Hỗn hợp mật ong và chanh là loại kem dưỡng ẩm tự nhiên có tác dụng khử trùng nhẹ, giảm mụn, làm chậm quá trình lão hóa. Sữa chua là một chất làm sạch da mặt hoàn hảo do có chứa đạm và lactic acid giúp giải độc, tẩy tế bào chết ở da. Dầu ô liu được coi là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời cho da khô đồng thời giảm quá trình lão hóa da. Nho chứa phytonutrients có tác dụng chống lại tia UV, đồng thời giàu vitamin C, collagen và protein giúp cải thiện độ đàn hồi của da. Men nở: Nghiên cứu đã cho thấy nấm men là một chất chống oxy hóa hoàn hảo cho da, giúp khôi phục tế bào bị hư hại một cách tự nhiên. Chất tẩy tự nhiên: Trộn chất tẩy tự nhiên với các loại dầu chứa nhiều acid linoleic có thể bảo vệ da một cách hiệu quả. Dầu bơ hoặc dầu hạnh nhân giàu axit béo và polypheno giúp giảm lão hóa đặc biệt thích hợp cho da bị khô. Hỗn hợp mayonnaise trộn bột h ạnh nhân giúp tẩy tế bào chết ở da giúp thoáng lỗ chân lông, giảm mụn. Ảnh: RD. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.