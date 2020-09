Mâm cỗ cúng Rằm Trung thu có những món gì đặc biệt?

Rằm Trung thu (15/8 âm lịch hằng năm) cũng là một dịp được nhiều người coi trọng và cẩn thận chăm chút cho mâm cỗ cúng gia tiên. Một mâm cỗ cúng Rằm Trung thu truyền thống không thể thiếu hương, hoa, đèn, nến, xôi, gà, gạo, muối. Ngoài ra, mâm cỗ Trung thu gồm có hai loại bánh đặc trưng là bánh dẻo và bánh nướng. Kèm theo đó là trà ướp sen, trà ướp hương lài mang sự thanh nhã cho đêm trăng. Mâm cỗ trông trăng cần chuẩn bị thêm những đồ hàng mã đồ chơi như chiếc đèn ông sao... Tùy điều kiện mà mỗi nhà có cách sửa soạn mâm cỗ Trung thu khác nhau nhưng không thể thiếu nải chuối chín vàng, quả hồng đỏ, quả na, trái bưởi, trái lựu... Nải chuối chín vàng, trái hồng đỏ mọng mang ý nghĩa ước vọng no đủ. Trái na nhiều mắt mang ước vọng sinh sôi. Trái bưởi cầu điều phước lành. Trái lựu ngọt ngào may mắn. Mâm cỗ còn có nhành hoa tươi đặc trưng của mùa thu. Mâm quả ngày Trung thu nên có xanh có chín, như quan niệm của người xưa, màu xanh của hoa quả mang tính âm, trái chín mang tính dương. Mâm ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.Mâm cỗ Trung thu cầu kỳ hơn còn có hình ảnh 2 ông tiến sĩ giấy với ý nghĩa mong cho con cháu trong nhà học hành tấn tới, đỗ đạt. Đồng thời, cầu chư vị thần linh bảo vệ những đứa trẻ, mang may mắn tới cho gia đình. Mâm bánh trái có rất nhiều hoa quả, bánh kẹo, đồ chơi mà trẻ nhỏ thích, vì thế không nhất thiết phải đặt vào mâm như cỗ cúng gia tiên, chỉ cần đặt lên một chiếc bàn rộng. Đây cũng là dịp để những người phụ nữ trổ tài nữ công gia chánh, trang trí sao cho mâm quả của nhà mình đẹp mắt, hấp dẫn. Phụ nữ khéo tay có thể cắt tỉa bưởi, dưa hấu thành hình các con vật với mục đích tạo niềm vui, thích thú cho trẻ nhỏ. Các loại đèn trang trí bày cùng mâm bánh trái gồm đèn ông sao, đèn ông sư, đèn kéo quân, đèn con thỏ... Ngoài ra, với mâm cỗ cúng mặn, các gia đình muốn làm món gì thì cúng tổ tiên món đó, không cần câu nệ, rườm rà. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV.

