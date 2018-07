Mách bạn cách chăm sóc da cực kỳ đơn giản, không tốn kém

Ngăn ngừa nhiễm trùng và viêm: Dầu mè giàu chất chống oxy hóa và có chứa một axit béo gọi là axit linoleic có tính kháng khuẩn và chống viêm. Dầu hấp thụ sâu vào da, chống lại vi khuẩn có hại và các gốc tự do trong khi cũng giải độc da để tránh các loại nhiễm trùng. Bạn có thể bôi dầu trực tiếp lên da. Sử dụng dầu mè chăm sóc da bằng cách: Làm sạch da mặt bằng nước sau đó lau khô và thoa dầu mè để nó thấm vào da bạn. Tái tạo các tế bào da bị tổn thương: Vì dầu mè có khả năng thâm nhập nhanh chóng vào da và nó chứa đầy chất chống oxy hóa, có tác dụng làm tăng khả năng tái tạo các tế bào da bị tổn thương. Bạn có thể pha loãng dầu mè rồi thoa trực tiếp lên da và massage nhẹ nhàng cho đến khi thấm qua da. Điều trị mụn trứng cá: Hãy thử dầu mè cùng với nghệ. Đầu tiên, rửa sạch da mặt bằng nước ấm. Điều này đảm bảo rằng các lỗ chân lông được mở ra và sẵn sàng hấp thu dầu vào da. Sau đó bôi dầu mè trực tiếp lên da và massage. Làm điều này thường xuyên bạn sẽ nhanh chóng nhận được kết quả. Chống lão hóa: Dầu mè có chứa một chất chống ôxy hóa làm giảm và ngăn ngừa nếp nhăn, ngăn ngừa quá trình oxy hóa, giữ cho da tươi mới và do đó làm chậm tốc độ lão hoá da. Trộn một vài giọt dầu mè với một giọt tinh dầu oải hương và xoa bóp lên da. Để lại nó qua đêm, cách này sẽ làm giảm các dấu hiệu lão hóa cũng như chống lại vi khuẩn và nhiễm trùng.Bảo vệ da khỏi cháy nắng: Các tia UV có hại từ mặt trời có khả năng gây ra nhiều vấn đề cho làn da bao gồm bỏng, rám nắng và đỏ. Dầu mè có chứa vitamin E, chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn ngừa loại tổn thương này. Trộn vài giọt dầu mè nguyên chất với vài giọt tinh dầu hạt cà rốt và thoa lên da. Dầu hạt cà rốt có hàm lượng SPF cao nhất giúp bảo vệ da khỏi tia UV. Thải độc da: Da của chúng ta tiếp xúc với tất cả các độc tố trong môi trường. Có rất nhiều chất độc hòa tan trong dầu mè. Do đó dầu mè thường được sử dụng để massage và loại bỏ độc tố trên da. Dầu mè giúp cho da sáng tự nhiên gần như thoát khỏi tất cả các vấn đề về da. Nó cũng cải thiện lưu thông máu và độ đàn hồi da. Dưỡng ẩm da: Dầu mè là một loại "kem dưỡng ấm" và bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại từ chất ô nhiễm hoặc thời tiết khắc nghiệt. Cùng với dưỡng ẩm, nó làm sạch làn da của bạn. Trộn 1 muỗng canh dầu mè với chuối và quả bơ. Dùng mặt nạ từ hỗn hợp này, để trong khoảng nửa giờ và sau đó rửa sạch. Tẩy tế bào da chết: Loại bỏ các tế bào da chết trên lớp trên cùng của da cũng là loại bỏ các chất ô nhiễm, vi khuẩn và bã nhờn vốn là nguyên nhân gây ra hầu hết các vấn đề về da. Trộn 3 thìa dầu mè với một thìa mật ong và nửa cốc yến mạch ngâm nước. Đắp mặt nạ này lên da, massage da nhẹ nhàng rồi để trong khoảng nửa giờ và sau đó rửa sạch.

