Mách bạn 8 cách loại bỏ mụn lưng cực nhanh

Trên cơ thể chúng ta, các tuyến bã nhờn hoạt động làm tăng độ ẩm cho da và tóc. Đặc biệt ở vùng lưng, tuyến bã nhờn hoạt động tích cực cộng thêm tế bào chết trên da sẽ tạo nên sự tích tụ làm bít các lỗ chân lông và tăng sinh vi khuẩn và gây ra mụn lưng. Khi sự tích tụ quá mức các nang lông bung nở ra sẽ tạo thành mụn đầu trắng; hoặc khi lỗ chân lông bị tắc tiếp xúc với không khí quá lâu, mụn đầu đen hình thành. Một số nguyên nhân phổ biến khác của mụn trứng cá là do di truyền, do dùng thuốc, thay đổi hormone, do căng thẳng, và do mồ hôi, đặc biệt là khi mồ hôi bị kẹt dưới quần áo bó sát, kín bí. Thói quen ăn uống nhiều chất béo, hoặc làm tăng lượng đường trong máu cũng góp phần gây ra mụn. 1. Tắm sau khi tập luyện

Để mồ hôi và bụi bẩn bám trên da sau khi tập luyện có thể là nguyên nhân lớn gây nên mụn trứng cá. Tắm càng sớm càng tốt sau khi tập luyện. Bạn cũng nên thay và giặt ngay những bộ quần áo tập luyện đẫm mồ hôi. 2. Tẩy tế bào chết

Sử dụng kem tẩy tế bào chết nhẹ nhàng với các thành phần như axit salicylic để loại bỏ bụi bẩn và dầu trên da. Điều này giúp giảm lượng da chết có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. 3. Mặc quần áo rộng rãi

Thói quen tập luyện của bạn có thể kích thích mụn trở lại. Ví dụ, quần áo bó sát có thể giữ bụi bẩn và đổ mồ hôi ở trong các lỗ chân lông. Hoặc mặc những áo tập hở nhiều da khi tập tiếp xúc với máy tập thể dục dính bết mồ hôi hoặc trên một sàn tập bẩn cũng có thể gây ra vấn đề về mụn. Mặc quần áo rộng rãi vừa phải cho làn da được thở, đồng thời cũng thấm mồ hôi. 4. Hãy thử dầu cây trà

Dầu cây trà được làm từ lá của một loại cây ở Úc. Nó đã được sử dụng bởi người Úc trong nhiều năm để điều trị một loạt các vấn đề về da. Bạn có thể tìm thấy nhiều loại kem, sữa rửa mặt sử dụng nguyên liệu này. Có bằng chứng cho thấy dầu trà có thể giúp điều trị mụn bằng cách tiêu diệt vi khuẩn. 5. Giữ tóc không dính vào lưng

Tóc dài xõa lưng có thể cung cấp thêm dầu và bụi bẩn cho vùng da lưng, gây ra mụn trứng cá. Gội đầu thường xuyên, và buộc hoặc búi cao khi hoạt động ra mồ hôi. Khi gội đầu đứng để dầu xả chảy xuống lưng, bởi thành phần dầu có thể đóng góp thêm vào việc lỗ chân lông bị tắc. 6. Kem chống nắng

Bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời gây hại là điều quan trọng, đặc biệt nếu bạn để lộ phần lưng trần của mình. Tuy nhiên, chất dầu trong kem chống nắng cũng góp phần làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Đảm bảo chọn sản phẩm không có gốc dầu và nhớ tẩy trang làm sạch da sau khi dùng kem chống nắng. 7. Ăn uống lành mạnh

Một chế độ ăn uống không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau, mà mụn trứng cá là một vấn đề. Nghiên cứu cho thấy các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao (GI), có thể làm cho mụn trở nên tồi tệ hơn. Hãy thực hành ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng với nhiều rau, trái cây, thịt nạc, các loại ngũ cốc. 8. Thuốc trị mụn lưng

Một số người cần thêm chút trợ giúp khi nói đến việc làm sạch mụn. Nếu bạn đã thử các biện pháp khắc phục mà không hiệu quả, bác sĩ da liễu có thể kê toa thuốc uống hoặc kem trị liệu cho tình trạng mụn của bạn

