Mắc bệnh viên phổi "dễ như chơi" bởi lý do thường gặp

Viêm phổi có nhiều dạng khác nhau do có nhiều nguyên nhân gây bệnh khác nhau Viêm phổi do nhiễm vi khuẩn: Phổ biến nhất là khuẩn Streptococcus pneumoniae nhưng một số vi khuẩn khác cũng có thể gây viêm phổi. (nguồn: Người lao động) Viêm phổi do nhiễm virus: Có thể là hậu quả của virus hợp bào hô hấp (RSV) hoặc virus cúm dạng A và B. Viêm phổi do sặc: Do bệnh nhân hít phải thức ăn - có thể là chất lỏng hoặc rắn - vào phổi. Dạng viêm phổi này không lây. Viêm phổi mắc ở bệnh viện: Bệnh nhân tình cờ bị lây khi đến bệnh viện để điều trị bệnh khác. Ngoài ra, các chuyên gia tại Trường Y học Nhiệt đới Liverpool (Anh) đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu vi khuẩn gây viêm phổi có thể lây lan từ da như thế nào. (nguồn: Thanh niên) Theo nghiên cứu này, mọi người có thể mắc viêm phổi nếu trên tay có vi khuẩn, rồi dùng ngón tay chọc vào mũi hay chà xát mũi bằng tay. Trẻ em lại là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh vì thói quen xấu này. Riêng đối với trẻ nhỏ, lý do mắc viêm phổi có nhiều khác biệt so với người lớn Một số trẻ sơ sinh bị viêm phổi là do bị nhiễm khuẩn phổi có thể xảy ra từ trước, trong hoặc sau sinh. Trẻ có thể bị bệnh ngay trong khi sinh do hít phải nước ối, phân su đã bị nhiễm khuẩn hoặc dịch tiết ở đường sinh dục của người mẹ. Trong khi đỡ đẻ, hồi sức sau đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh nếu không thực hiện vô trùng, trẻ rất dễ bị nhiễm khuẩn từ dụng cụ và môi trường, người chăm sóc. (nguồn: Zing) Bên cạnh đó, những sai sót trong quá trình chăm sóc trẻ cũng là tác nhân khiến trẻ dễ mắc viêm phổi. Những thói quen sai trong quá trình chăm sóc khiến trẻ bị nhiễm lạnh, từ đó gây viêm phổi như: ủ con quá ấm, mồ hôi nhiều không thay quần áo ngay, khiến trẻ bị “mồ hôi ngấm ngược”, sử dụng thiết bị làm mát sai cách, không đắp chăn cho trẻ kịp thời, cho trẻ ra ngoài vào sáng sớm hoặc đêm muộn.

