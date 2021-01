Lynk Lee bị u dây thanh quản: Bệnh có nguy hiểm

Ngày 20/1, chia sẻ với Zing, Lynk Lee cho biết cô đang mắc u dây thanh quản. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định nữ ca sĩ phải nhập viện phẫu thuật. Ngoài ra, cô phải hạn chế nói, ca hát trong thời gian tới.



Giọng ca sinh năm 1988 cho biết: "Sau khi nội soi, bác sĩ phát hiện dây thanh quản của tôi có vấn đề, có khối u phải phẫu thuật mới hết. Giọng tôi đang bị khàn, phải hạn chế nói nhiều, ca hát".

Lynk Lee mắc u dây thanh quản và đang chờ phẫu thuật. U nang dây thanh quản còn được gọi là u nang nếp gấp thanh quản, là một tổn thương tại chỗ lành tính, không phải là ung thư. Tình trạng này thường phát triển khi người bệnh lạm dụng quá nhiều giọng nói của mình. Tỷ lệ mắc bệnh u nang dây thanh là không rõ nhưng thường ít gặp. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh cao sẽ hơn nhiều ở những người sử dụng giọng nói như một phần trong nghề nghiệp. U nang dây thanh có nguy hiểm không? Mức độ ảnh hưởng hay nguy hiểm của u nang dây thanh là phụ thuộc vào nguyên nhân và khả năng đáp ứng với điều trị của bệnh. Nếu người bệnh được khuyến cáo điều trị ban đầu bằng giọng nói, việc theo dõi trong khoảng ba tháng sau đó cho thấy tình trạng khả quan thì có thể đánh giá tiên lượng tốt cho u nang dây thanh. U nang thanh quản khiến người bệnh cảm thấy khó nuốt và vướng ở cổ họng, gây khó khăn trong ăn uống, khiến cơ thể bị thiếu dưỡng chất, sụt cân. Ngoài ra, bệnh còn có thể gây ảnh hưởng đến giọng nói, nếu người bệnh nói dài và nhanh sẽ gây ho và đuối sức. Tuy nhiên, u nang thanh quản là căn bệnh lành tính, không gây nguy hiểm đến sức khoẻ và không có khả năng biến chứng sang ung thư. U nang thanh quản là căn bệnh lành tính, không gây nguy hiểm đến sức khoẻ và không có khả năng biến chứng sang ung thư.

Dù vậy, trong bất kỳ tình huống nào, liệu pháp với giọng nói cũng luôn là phương pháp điều trị thiết yếu, có thể bắt đầu khoảng một tháng sau phẫu thuật và đánh giá lại tại phòng khám sau đó khoảng 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

Ngoài ra, bản thân thủ thuật nội soi thanh quản cũng có nguy cơ gây ra các tổn thương không mong muốn trên niêm mạc nếp gấp thanh âm. Hơn nữa, những sang chấn khi nội soi thanh quản cũng có thể gây ảnh hưởng dây thần kinh, gây tê lưỡi, thay đổi vị giác và chấn thương răng...

Mời độc giả theo dõi video "Sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối, mổ ngồi để cứu con". Nguồn: VTV24.

Làm thế nào để điều trị u nang dây thanh âm?

Việc chẩn đoán chính xác các tổn thương dây thanh âm là rất quan trọng vì liệu pháp điều trị có thể bao gồm từ điều trị bảo tồn với nội khoa, thay đổi lối sống và chế độ ăn uống cho đến các phương pháp điều trị xâm lấn hơn như phẫu thuật. Theo đó, việc chẩn đoán u nang dây thanh âm có thể được thực hiện bằng nội soi thanh quản, cho phép bác sĩ tai mũi họng kiểm tra trực tiếp hai dây thanh âm và xác định tác động của u nang đối với sự rung động của các dây thanh âm. Lúc này, trước khi quyết định điều trị trực tiếp, bác sĩ thường khuyến cáo người bệnh nên cho giọng nói được nghỉ ngơi và sau đó lặp lại nội soi thanh quản để đánh giá sự cải thiện.

Bước tiếp theo là điều trị nội khoa với các thuốc giảm đau và kháng viêm nếu liệu pháp giọng nói không giúp bệnh thuyên giảm hay chỉ thuyên giảm rất ít. Hầu hết các người bệnh u nang dây thanh đều nhận thấy triệu chứng khàn giọng cải thiện vượt bậc khi được chỉ định kháng viêm mạnh có bản chất steroid.

Cuối cùng là can thiệp phẫu thuật dây thanh khi các bước điều trị trên đều không cho hiệu quả hay tổn thương ban đầu đã có mức độ nặng ngay từ lúc xuất hiện. Bác sĩ tai mũi họng cần sử dụng các dụng cụ vi phẫu và quá trình can thiệp sẽ được diễn ra dưới kính hiển vi. Mục tiêu của phẫu thuật là bóc tách lấy nang ra khỏi mô dây thanh âm nhưng cẩn trọng với mức độ xâm lấn tối thiểu. Mọi thao tác cần được kiểm soát tốt để hạn chế tổn thương thêm trên niêm mạc dây thanh âm, tránh nguy cơ lành sẹo xơ hóa và co kéo về sau.

Tóm lại, bản thân u nang dây thanh là một tổn thương lành tính nhưng nếu trì hoãn can thiệp sẽ gây ảnh hưởng đến giọng nói và cả mất giọng. Đồng thời, khi chỉ định thủ thuật, sự thận trọng trong thao tác là điều cần lưu ý nhất, nhằm hạn chế gây sang chấn, bảo vệ khả năng ngôn ngữ về lâu dài.