Ly hôn vì chồng quá... sạch, những chuyện thật như đùa

Ly hôn vì chồng nghiện game hay… quá sạch sẽ



Sau thời gian việc ly hôn tại phải trải qua những thủ tục chặt chẽ và vô cùng khó khăn, khoảng 50 năm trở lại đây, việc ly hôn lại trở nên vô cùng dễ dàng. Một trong những mặt trái của sự nới lỏng này là sự gia tăng các vụ ly hôn. Cùng với đó, những giá trị truyền thống của gia đình đang ngày càng bị bào mòn và mai một.

Tham gia vào hội nhóm dành riêng cho những người trẻ ly hôn trên mạng xã hội không khó để bắt gặp những câu chuyện "cười ra nước mắt" về hôn nhân. Muôn vàn những lý do được chia sẻ và cũng là bài học kinh nghiệm cho những người chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Chị Nguyễn Thùy Dung (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, chị và chồng cũ quen nhau được một năm rồi làm đám cưới. Khi gần đến tháng sinh con, chị đã quyết định ly hôn do hai vợ chồng tính cách trái ngược nhau.

"Tôi không nghĩ khi cưới xong, ở chung nhà với nhau, chồng tôi lại thay tính đổi nết nhanh như thế. Về nhà sau giờ làm, anh ấy chỉ chơi game, có hôm chơi gần đến sáng mới đi ngủ, để mặc tôi xoay xở dù đang có bầu. Những đêm như thế, tôi thấy tủi thân ghê gớm. Chịu đựng các hành xử trẻ con của chồng từ lúc tôi có bầu, khi sắp sinh, tôi không thể tiếp tục được nữa", chị Dung nói.

Câu chuyện của chị Phạm Hằng (27 tuổi, Hà Nội) có phần bi hề hơn. Lý do hai vợ chồng chị không sống chung là do chồng chị quá sạch sẽ. Mỗi lần chị rửa bát, hay lau dọn nhà, vợ chồng chị lại to tiếng với nhau.

"Chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc không theo như ý của anh ấy là tôi cũng bị chì chiết là không biết để ý, một người làm để một người khác đi dọn lại. Thế nhưng, nếu tôi không dọn dẹp à thì chồng tôi lại kêu nhà cửa để bẩn, bừa bộn.

Từ những xích mích vặt vãnh như vậy mà tình cảm vợ chồng tôi càng ngày đi xuống. Quanh quẩn tranh cãi chuyện nhà cửa, bếp núc nên tối đi ngủ, hai vợ chồng cũng không ai muốn nằm gần ai", chị Hằng tâm sự.

Trên thực tế, những mâu thuẫn khi chung sống cứ âm ỉ và dồn nén lâu dần tạo thành tâm lý chán chường, ghét bỏ người bạn đời. Khi đã không thể thấu hiểu, chỉ một sự việc rất nhỏ cũng trở thành "giọt nước tràn ly" khiến hôn nhân đi vào bế tắc. thậm chí có cặp đôi ly hôn chỉ vì hai vợ chồng… không chịu cãi nhau.

Giá trị cốt lõi của hôn nhân đang bị xói mòn

Bình luận về việc này, PGS. TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia Xã hội học cho biết, việc kết hôn nhanh chóng để rồi nhanh chóng ly hôn hay tỷ lệ ly hôn nhiều ở các cặp đôi hiện nay giống như một trào lưu, xu hướng. Việc đưa ra quyết định hôn nhân không còn kỹ lưỡng, thận trọng như trước và những điều đó cũng thể hiện giá trị của hôn nhân không còn được như xưa."Rõ ràng, theo quan niệm của nhiều người, việc hôn nhân và ly hôn hiện nay rất đơn giản. Họ không xem đó là trách nhiệm đối với nhau.Về phía người phụ nữ, họ không còn chấp nhận nhẫn nhịn, chịu đựng người chồng. Họ cũng không còn lo lắng về áp lực của dư luận xã hội", PGS. TS Trịnh Hòa Bình nói thêm.

Bằng kinh nghiệm của mình, PGS.TS Trịnh Hòa Bình còn thấy rõ một thực tế, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ khi yêu nồng nhiệt bao nhiêu rồi lúc kết hôn lại thờ ơ bấy nhiêu. Họ coi việc sống chung với nhau là lẽ thường tình mà không cần vun vén, chăm sóc cho cuộc hôn nhân. Và khi có những biến cố dù nhỏ, mối liên kết giữa hai người dễ dàng bị phá vỡ.

"Cuộc sống có nhiều sự xáo trộn về kinh tế hay con cái cũng là giai đoạn khủng hoảng của nhiều cặp đôi.

Nhìn rộng hơn, xã hội Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi, phát triển kinh tế được chú trọng không đi kèm với việc quan tâm bảo vệ đúng mức những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống.... Chính điều này đã khiến nhiều vấn đề bộc lộ và nảy sinh, trong đó có các vấn đề liên quan tới mối quan hệ gia đình", ông Trịnh Hòa Bình trăn trở.

Luật sư Đỗ Hải Bình, đoàn luật sư TP.HCM cũng thừa nhận thực tế, nhiều cặp đôi đến với nhau rất chớp nhoáng, rồi ly hôn cũng rất nhanh. Lẽ ra, trước khi đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, cả hai bên phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

Trong hôn nhân, tôi nghĩ đó phải là câu chuyện dài tập chứ không phải lúc nào cũng lãng mạn như lúc yêu.

" "Một sự nhịn, chín sự lành" hay "chồng giận thì vợ bớt lời;/Cơm sôi bớt lửa có đời nào khê", đó là những kinh nghiệm ứng xử quý giá trong đời sống xã hội và gia đình đã được ông bà ta đúc rút từ hàng trăm năm trước, đến nay, vẫn còn nguyên giá trị.

Và để hướng tới một xã hội phồn vinh, hạnh phúc, chúng ta không chỉ cần có sự đầy đủ về vật chất, mà quan trọng hơn, mỗi người trong xã hội và từng gia đình cần phải ứng xử có văn hóa với nhau", Luật sư Bình bày tỏ.

Để cuộc hôn nhân hạnh phúc

Thực trạng chung là như vậy nhưng vẫn có những cuộc hôn nhân rất đáng ngưỡng mộ, ngay cả trong môi trường điện ảnh – giải trí vốn bị coi là phức tạp.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống cá nhân, NSND Lê Khanh đã có những tiết lộ bất ngờ về cuộc hôn nhân hơn 20 năm bên ông xã nổi tiếng, đạo diễn Phạm Việt Thanh. Họ chỉ có một tờ giấy chứng hôn để làm giấy khai sinh cho hai con còn cho tới tận bây giờ vẫn chưa có một lễ cưới.

"Nhiều năm qua, chúng tôi vẫn dành cho nhau những lời nhắn tình cảm: "Người yêu đi ngủ chưa?'', ''Hôm nay thế nào?''. Chuyện tình cảm của 2 quan trọng nhất vẫn là sự trải nghiệm dành cho nhau. Tôi và ông xã luôn cố gắng giữ gìn tình yêu thương như những ngày còn trẻ", NSND Lê Khanh kể.

Thế nhưng, trong cuộc hôn nhân không phải lúc nào cũng chỉ toàn những yêu thương, lãng mạn.

NSND Lê Khanh cho biết, chị là người bình đẳng và tôn trọng tất cả những gì thuộc về tình yêu của chồng. Chỉ riêng với bóng đá, đã có lúc chị "ghen": "Tôi đang bệnh, ốm nhưng anh để tôi ở nhà một mình và đi xem bóng đá. Có lúc tôi thấy tủi thân và chạnh lòng". Rõ ràng, những xích mích vụn vặt có thể gây nên mâu thuẫn lớn hơn ở bất cứ gia đình nào. Vấn đề là cách ứng xử để vượt qua và giữ gìn ‘lửa ấm’ trong gia đình.

Một cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng với cuộc hôn nhân 3 thập kỷ khác là vợ chồng NSND Lan Hương – NSƯT Đỗ Kỷ.

Đối với NSND Lan Hương, niềm hạnh phúc của một người vợ là những bữa cơm đầm ấm, được chồng chở đi làm, đi chơi, là khoảnh khắc mỗi khi bước ra khỏi một cuộc vui đều thấy ông xã đã đứng chờ sẵn từ lâu.

Còn NSƯT Đỗ Kỷ, ông cũng luôn dành sự trân trọng cho người bạn đời của mình. Ông quan sát thái độ của vợ trước mỗi sự việc để ứng xử, tránh làm vợ buồn.

"Tôi nghĩ trong cuộc sống, mỗi người cần cố gắng nghĩ cho nửa kia nhiều hơn. Chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Nếu một người to tiếng, phía còn lại sẽ im lặng, ai sai hay đúng sẽ tự nhận ra. Vợ chồng tôi không bắt ép người sai phải xin lỗi, chỉ cần qua thái độ là hiểu được nhau rồi", ông xã nghệ sĩ Lan Hương vui vẻ nói về bí quyết giữ gìn một gia đình mẫu mực.