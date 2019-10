Lý do khủng khiếp nào khiến hàng loạt sao Việt phải tháo túi ngực?

Mới đây, Thuý Vi đã công khai hình ảnh mới sau ca phẫu thuật tháo túi ngực thành công trên trang cá nhân. Vòng một sau “dao kéo” khủng vẫn là niềm tự hào của Thúy Vi, vậy nên thông tin cô nàng tháo túi ngực khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sau tháo túi ngực trông Thúy Vi nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hắn so với vòng một “siêu to khổng lồ” trước đây. Trước Thúy Vi, Tóc Tiên cũng thừa nhận việc tháo túi nâng ngực trên trang cá nhân khi được một fan hỏi. Nhiều người đồn đoán lý do mà nữ ca sĩ tháo túi nâng ngực vì muốn kìm hãm sự gợi cảm của mình. Á hậu doanh nhân Châu Á Phan Quỳnh Ngân cũng từng tiến hành phẫu thuật tháo túi ngực. Phan Quỳnh Ngân cho biết, việc làm đẹp nhờ vào thẩm mỹ là điều bình thường, không cần gì phải giấu giếm. Lúc trước, rất nhiều bạn bè của cô nâng ngực. Thấy sau thẩm mỹ, mọi người đẹp hơn nhiều nên cô cũng làm theo trào lưu. Tuy nhiên, cuối cùng, Phan Quỳnh Ngân cũng quyết định tháo túi ngực vì ngực quá to, ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến cô đau lưng suốt. Cùng với việc đau lưng, Ngân đọc báo thấy có người đi máy bay và bị vỡ túi ngực. Điều này khiến Ngân tìm hiểu về việc phẫu thuật lấy túi ngực, sao cho an toàn và thoát khỏi những cơn đau lưng đeo bám suốt thời gian qua.Victoria Beckham là một trong những ngôi sao theo trào lưu đưa vòng 1 trở về với tự nhiên. Ảnh trái là Vic năm 2007 với cỡ ngực “khủng” và phải là ảnh chụp năm 2016 với cỡ ngực khiêm tốn hơn nhiều. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, ngực lớn có thể dẫn tới đau cổ và lưng, các đốm phát ban, tình trạng sưng phồng, đau khớp và hạn chế trong hoạt động thể chất. Trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, phần cấy ghép có thể dẫn tới ung thư. Kimberly Stewart cũng như nhiều người đẹp khác gặp rắc rối với miếng độn ngực quá khổ khi những cơn đau lưng kéo dài. Cô đã phải tháo túi ngực để không bị đau đớn thường xuyên. Siêu mẫu Crystal Hefner quyết định tháo túi ngực đã tồn tại trong cơ thể 8 năm vì những cơn đau nhức và mệt mỏi. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

