Lý do Kem dưỡng trắng da ngọc trai của mỹ phẩm Thịnh Phát bị thu hồi?

(Kiến Thức) - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược vừa ký công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phấm Kem dưỡng trắng da 3 tác dụng sữa non ngọc trai của Công ty mỹ phẩm Thịnh Phát.

Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phấm Kem dưỡng trắng da 3 tác dụng sữa non ngọc trai của Công ty TNHH TM-SX-XNK mỹ phẩm Thịnh Phát căn cứ công văn số 264/BC-TTKN của Trung tâm kiểm nghiệm Trà Vinh kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 206L/KN-19 báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phấm Kem dưỡng trắng da 3 tác dụng sữa non ngọc trai; số lô: 030119; ngày sản xuất: 03.01.19; hạn dùng: 03 năm kể từ ngày sản xuất; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002093/15/CBMP-HCM do Công ty TNHH TM-SX-XNK mỹ phẩm Thịnh Phát sản xuất. Công ty mỹ phẩm Thịnh Phát có địa chỉ tại 2C7/8 Mễ Cốc, P. 15, Q. 8, TP HCM.

Mẫu sản phẩm do Trung tâm kiểm nghiệm Trà Vinh lấy tại QT Thái Hòa (Địa chỉ: Ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu khối lượng trung bình và độ đồng đều khối lượng.

Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phấm Kem dưỡng trắng da nói trên. Công ty TNHH TM-SX-XNK mỹ phẩm Thịnh Phát phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phấm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/11/2019.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP HCM kiểm tra Công ty TNHH TM-SX-XNK mỹ phẩm Thịnh Phát trong việc chấp hành pháp luật về công bố, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định; Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11/2019.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.