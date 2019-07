Lý do bất ngờ khiến chồng hờ hững chuyện chăn gối

Chị Nguyễn Thanh Hoài (35 tuổi, Nghệ An) chia sẻ: “Sau khi cưới, tôi mới biết chồng tôi có nhu cầu cao trong “chuyện ấy”. Thời gian mặn nồng kéo dài đến một năm khi chúng tôi cùng nhau đi ngao du khắp nơi bất kể khi nào công việc không bận rộn. Anh cũng là người lãng mạn và biết tận hưởng cảm xúc cho nên luôn tìm cách để chúng tôi có khoảng không gian êm ái khi ở bên nhau. Khi mới cưới, hầu như ngày nào chúng tôi cũng “yêu”.

Ảnh minh họa. Sau khi sinh con đầu một thời gian, mỗi tuần chúng tôi vẫn “yêu” 3-4 lần. Sau sinh con thứ 2 chúng tôi đã ôm nhau ngủ riêng không vướng bận, cứ tưởng vợ chồng sẽ “gần gũi” nhau nhiều hơn nhưng có khi một tháng chúng tôi mới “yêu” một lần”.



“Khi tôi bắt đầu cảm thấy mình có thời gian cho chuyện chăn gối, thấy ngọn lửa yêu đương bắt đầu cháy lại trong mọi giác quan thì tôi chợt nhận ra, đã từ lâu, anh không “mặn mà” gì nữa”, chị Hoài tâm sự.

Có lần, chị Hoài giận vì chồng hờ hững. Chồng chị nói bây giờ anh cảm thấy chị “lỏng lẻo” nên không còn hứng thú như ngày xưa. Dù biết chồng nói thật nhưng chị vẫn buồn và bất ngờ. Do chị sinh con hai lần đều bằng phương pháp tự nhiên nên “cô bé” không còn khăng khít như trước, không đáp ứng được nhu cầu của chồng.

Chị Hoài đã tìm hiểu thông tin để có thể “tân trang cô bé”, trong đó có phẫu thuật “thu hẹp” vùng kín sẽ có ích cho chuyện chăn gối. Tuy nhiên, chị vẫn băn khoăn vì những thủ thuật này có mang tới lợi ích như quảng cáo không, khi làm thủ thuật có ảnh hưởng đến sức khỏe?...

Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Lê Huy Tuấn - Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, cho hay, đối với phụ nữ, quá trình mang thai và sinh nở là một hạnh phúc vô bờ bến. Thông thường khi kết thúc quá trình mang thai, người mẹ sẽ đẻ đường dưới, tức là thai nhi sẽ ra ngoài cơ thể của người mẹ qua đường âm đạo. Âm đạo là một khoang ảo, có khả năng co giãn rất tốt và là bộ phận để giao hợp. Đây cũng là một bộ phận hết sức quan trọng của đường sinh sản.

Quá trình đẻ đường dưới, âm đạo sẽ có sự giãn nở rất lớn so với ban đầu, theo ước tính, độ giãn nở sẽ gấp 20 lần so với ban đầu. Sau khi thai nhi ra ngoài, bánh nhau sẽ theo ra và khi kết thúc, âm đạo sẽ co trở lại như lúc đầu. Chính vì sự giãn nở kéo dài và rất lớn như vậy nên các cơ, dây chằng vùng sinh dục sẽ trở lên lỏng lẻo và không còn độ chắc như trước khi sinh.

Sự lỏng lẻo và giãn nở này phụ thuộc vào số lần sinh của người phụ nữ, càng sinh nhiều thì càng trở nên nhão và lỏng lẻo. Ở những người chuyển dạ kéo dài thì cũng làm cho âm đạo trở nên giãn rộng và mất đi độ săn chắc.

Đối với phụ nữ đã sinh thường nhiều lần và âm đạo “lỏng lẻo” thì có thể đến bệnh viện chuyên khoa sản khám và có thể làm phẫu thuật thu hẹp âm đạo lại. Kỹ thuật này được thực hiện tại bệnh viện và khá đơn giản, chỉ trong vòng một ngày sau phẫu thuật là có thể về nhà nghỉ ngơi chờ đợi hồi phục trong vòng 1 tháng. Việc làm thủ thuật này không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của phụ nữ.