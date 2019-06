Lý do 2 sản phẩm bổ sung collagen của Bioscope Việt Nam bị cảnh báo?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng các sản phẩm TPBVSK Ladybug collagen Estro và Ladybug collagen Pure; cùng TPBVSK Nanocumin trên các website: tiki.vn, bioworld.vn, shopee.vn.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, thời gian vừa qua trên các website tiki.vn, bioworld.vn, shopee.vn có quảng cáo các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ladybug Collagen Estro; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ladybug Collagen Pure; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nanocumin vi phạm quy định quảng cáo.

Cụ thể, trên các website này quảng cáo công dụng của các sản phẩm Ladybug Collagen Estro; Ladybug Collagen Pure; và Nanocumin không phù hợp với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Thông tin cảnh báo từ Cục An toàn thực phẩm

Các sản phẩm bổ sung collagen và Nanocumin này do Công ty Cổ phần Bioscope Việt Nam (Địa chỉ: Số nhà 10 đường 1D, khu dân cư Melosa Khang Điền, khu phố 3, phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã mời công ty lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ladybug Collagen Estro; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ladybug Collagen Pure; và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nanocumin đang quảng cáo trên các website tiki.vn, bioworld.vn, shopee.vn không phải do Công ty Cổ phần Bioscope Việt Nam thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên website này.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ladybug Collagen Estro; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ladybug Collagen Pure; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nanocumin tại các website nêu trên.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, từng chia sẻ trên báo chí rằng quảng cáo thực phẩm chức năng trên các trang web hiện nay là hình thức rất phổ biến. Tuy nhiên, quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội hiện cũng rất khó quản lý, nhiều nội dung không đúng với bản chất thực phẩm. Trong đó, có không ít trường hợp trang web quảng cáo thực phẩm chức năng thổi phồng, khiến người dân tưởng nhầm thuốc chữa bệnh. Rất nhiều sản phẩm, trang web và doanh nghiệp đã bị Cục An toàn thực phẩm lập biên bản vi phạm và xử phạt theo quy định.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp công ty vi phạm quảng cáo trên web, mặc dù cơ quan chức năng có bằng chứng, nhưng họ chỉ nhận sản phẩm đúng là của công ty nhưng trang web thì không phải của họ, nên công ty không chịu trách nhiệm. Với những trường hợp này, Cục buộc phải chuyển sang Bộ Thông tin và Truyền thông (đơn vị cấp giấy phép thành lập trang web) để xử lý theo quy định.