Lưu ý khi ăn mướp đắng nhất định phải biết kẻo rước hại vào thân

Khi ăn mướp đắng, bạn không nên kết hợp với tôm. Ảnh: ajumagarden. Mướp đắng giàu vitamin C, tôm chứa nhiều hợp chất asen hóa trị 5, ăn chung với nhau sẽ làm asen hóa trị 5 biến đổi thành asen hóa trị 3, thường được biết với tên gọi là thạch tín - một chất cực độc, nguy hiểm tới sức khỏe của con người nếu dùng nhiều. Ảnh: agrion. Người bị bệnh gan, thận cũng không nên ăn nhiều mướp đắng. Ảnh: tin247. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy hạt mướp đắng chứa chất vicine có thể gây ra ngộ độc với các biểu hiện cấp tính như đau đầu, đau thắt bụng, hôn mê. Ảnh: ihs. Người có bệnh huyết áp thấp không nên ăn mướp đắng do mướp đắng chứa charantin, Polypeptid-P và Vicine. C. Ảnh: tieudungxanh. Người bị huyết áp thấp ăn nhiều mướp đắng có thể bị giảm huyết áp, hạ lượng đường trong máu, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt rất nguy hiểm. Ảnh: hstatic. Phụ nữ mang thai, cho con bú cũng không nên sử dụng mướp đắng. Ảnh: laodong. Các nghiên cứu cho thấy, mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết, làm hư thai, dễ dẫn tới sinh non và có khả năng làm đột biến gen. Ảnh: mav. Người sau khi phẫu thuật cũng không nên ăn mướp đắng bởi nó có thể cản trở quá trình kiểm soát đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Ảnh: googleusercontent. Do đó, người được chỉ định mổ nên ngừng ăn mướp đắng ít nhất 2 tuần trước và sau thời gian phẫu thuật dự kiến. Ảnh: vccloud.

