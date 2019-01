Lỗi sơ đẳng nàng dâu hay mắc phải khiến mẹ chồng "ngứa mắt"

Khi có khách đến nhà là phải chào thật to



Đơn giản vậy thôi mà rất nhiều nàng dâu mới hay bị bố mẹ chồng nhắc nhở. Các nàng còn ngại ngùng, nên chỉ lí nhí chào khi khách đến nhà. Lời nói chẳng mất tiền mua. Bạn có biết những lời bán tán đằng sau các thím các mợ về cô dâu mới không dễ chịu chút nào. Không cần biết bạn ngoan hay không, nhưng lúc mới gặp, đa số người ta chỉ để ý đến lời ăn tiếng nói của bạn. Nhớ nhé, khách đến nhà, phải chào thật to.

Nhập gia thì phải tùy tục

Đây là điều mà nhiều chị em khi mới về làm dâu thường mắc lỗi. Mỗi gia đình đều có nếp sống văn hóa khác nhau nên bạn tuyệt đối không nên áp đặt văn hóa gia đình mình vào gia đình nhà chồng. Đừng bao giờ nghĩ rằng “gia đình mình không cần chào mời trong lúc ăn cơm còn về đây thì phải mời chào hết người này đến người khác”,… Nếu bạn vẫn sống theo nếp sống văn hóa cũ thì sẽ bị cho là vô phép và không biết lễ nghĩa. Thay vào đó, hãy luôn ghi nhớ “nhập gia thì phải tùy tục”.

Ảnh minh họa. Tranh luận với chồng



Trao đổi thẳng thắn và đề xuất ý kiến để cùng nâng cao chất lượng sống của cả gia đình là tốt. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý tránh tình trạng “tình ngay lý gian” để không phải mang tiếng ăn hiếp và lấn lướt chồng. Câu căn dặn của ông bà ta “Vợ chồng đóng cửa bảo nhau” là luôn luôn cần thiết, đặc biệt trong thời gian bạn mới dọn về nhà chồng. Nếu gặp điều gì bất mãn hoặc xung đột trong thời gian này thì trước hết bạn nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân xem đó có phải là do bạn chưa quen với nếp sống mới hay thật sự những thành viên mới có hiểu lầm gì về bạn hay không? Một thái độ cởi mở và chân thành chia sẻ sẽ luôn là vị sứ giả hòa bình hữu hiệu nhất trong đa số trường hợp đó bạn.

Người đưa tin bất đắc dĩ

Nếu bạn may mắn được gia đình nhà chồng yêu mến, điều đó thật không còn gì bằng. Tuy nhiên, khi càng yêu mến và tin tưởng hơn thì mọi người lại có xu hướng mở lòng và chia sẻ cùng nhau nhiều hơn. Mọi việc sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu những chia sẻ đó mang tính vô thưởng vô phạt và không đi kèm với tính chất riêng tư. Trong nhiều trường hợp, người được chia sẻ (ở đây là bạn) dù không có ác ý nhưng trong những lúc cao hứng hoặc bất cẩn đã “lỡ miệng” cho một bên thứ ba biết được thì hình ảnh cũng như những tình cảm tốt đẹp mà mọi người đã dành cho bạn sẽ đổ sông đổ biển hết cả. Tệ hơn, nếu gia đình chồng có việc lục đục mà chẳng may người ngoài biết được thông qua bạn thì chính bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới gầy dựng lại được niềm tin và sự yêu mến ban đầu. Do đó, cẩn tắc vô áy náy bạn nhé.

Gồng mình để thay đổi

Nhiều người cho rằng, cô dâu mới thì phải tỏ ra “ngoan hiền”. Tuy nhiên, nếu như không “ngoan hiền” mà lại cố tỏ ra như thế thì bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi vì suốt ngày phải đóng kịch. Mặt khác, nếu mọi người phát hiện ra, bạn sẽ bị điểm âm đấy. Vì vậy, cứ hãy là chính mình.