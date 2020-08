Lợi ích tuyệt vời của bào ngư, “ông ăn bà gật gù khen ngon”

Công dụng như “viagra”: Bào ngư có tính bổ âm, tăng khí, bổ thận, tăng cường sinh lực cho nam giới, chống suy nhược cơ thể... Những người cơ thể suy nhược, mắt kém, thận suy, sinh hoạt tình dục yếu nên dùng bào ngư. Ngoài ra, món hải sản quý này còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Bào ngư chứa axit béo omega-3, đặc biệt là axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), được biết là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các axit béo này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm mức độ chất béo trung tính trong máu ở người. Phòng chống ung thư: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ bào ngư có đặc tính chống ung thư bằng cách gây ra cái chết của các tế bào khối u và hoại tử. Một nghiên cứu năm 2010, được công bố trên BMC Compuityary and Alternative Medicine, cho thấy chiết xuất nội tạng bào ngư có thể ức chế sự phát triển của khối u và thúc đẩy tăng sinh tế bào CD8 + T và chức năng tế bào. Tăng cường hệ miễn dịch: Các axit béo omega-3 trong bào ngư có lợi cho hệ thống miễn dịch. Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Michigan và Đại học East Carolina phát hiện ra rằng thực phẩm chứa nhiều hợp chất axit béo omega-3 DHA dường như tăng cường hoạt động của một tế bào bạch cầu gọi là tế bào B, một phần quan trọng trong phản ứng miễn dịch của cơ thể. Điều hòa chức năng tuyến giáp: Hormon tuyến giáp là cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường của các mô như hệ thống thần kinh trung ương. Bào ngư chứa một lượng iốt đáng kể đóng vai trò thiết yếu trong chức năng của tuyến giáp. Loại hải sản này cũng cung cấp đồng giúp kích thích chức năng tuyến giáp bằng cách tăng cường hormone và cải thiện chức năng trao đổi chất. Giữ cho gan khỏe mạnh: Bào ngư là một chất hỗ trợ gan tự nhiên và tăng sức mạnh giải độc của gan. Nó hoạt động bằng cách hỗ trợ các chức năng trao đổi chất của gan. Nó cũng có thể ngăn ngừa tổn thương gan do tiêu thụ rượu thường xuyên hoặc quá mức. Ngăn ngừa đau khớp: Loại hải sản này rất giàu glycosaminoglycans tự nhiên giúp thúc đẩy các khớp khỏe mạnh và các mô liên kết. Nó hỗ trợ vận động khớp, do đó giúp giảm đau viêm khớp và viêm. Duy trì sức khỏe xương: Do lượng phốt pho và canxi có nhiều trong loại hải sản này, nó rất có lợi cho sức khỏe xương của chúng ta. Phốt pho hoạt động với canxi để giúp cải thiện mật độ xương và giữ cho xương khỏe mạnh. Kiểm soát cân nặng: Bào ngư có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm giúp duy trì trạng thái cân bằng trao đổi chất, ngăn ngừa sự tích tụ chất béo. Nó đã được sử dụng trong hầu hết các chế độ ăn kiêng giải độc vì khả năng hỗ trợ các chức năng trao đổi chất khác nhau của cơ thể. Cách lựa chọn và bảo quản bào ngư: Bạn có thể sử dụng con ở dạng tươi, đông lạnh hoặc sấy khô. Nếu mua bào ngư ở dạng tươi, bạn hãy chọn những con còn sống, chắc thịt và nó phải co thịt lại khi bạn chạm tay vào. Nếu bạn không sử dụng hết trong một lần nấu, hãy bảo quản những con còn lại ở ngăn đông tủ lạnh. Khi cấp đông, bạn phải bọc trong túi hoặc hộp kín. Nếu được cấp đông đúng cách, bào ngư có thể giữ được hương vị tươi, ngon trong khoảng 3 tháng. Ngày xưa, đây là món ăn dành cho giới thượng lưu. Tuy nhiên, hiện nay món ăn này đã dần phổ biến. Bạn có thể mua bào như với mức giá trung bình từ khoảng 700.000-1.500.000 đồng/kg để chế biến thành các món ăn bồi bổ cho các thành viên trong gia đình. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Công dụng như “viagra”: Bào ngư có tính bổ âm, tăng khí, bổ thận, tăng cường sinh lực cho nam giới, chống suy nhược cơ thể... Những người cơ thể suy nhược, mắt kém, thận suy, sinh hoạt tình dục yếu nên dùng bào ngư. Ngoài ra, món hải sản quý này còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Bào ngư chứa axit béo omega-3, đặc biệt là axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), được biết là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các axit béo này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm mức độ chất béo trung tính trong máu ở người. Phòng chống ung thư: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ bào ngư có đặc tính chống ung thư bằng cách gây ra cái chết của các tế bào khối u và hoại tử. Một nghiên cứu năm 2010, được công bố trên BMC Compuityary and Alternative Medicine, cho thấy chiết xuất nội tạng bào ngư có thể ức chế sự phát triển của khối u và thúc đẩy tăng sinh tế bào CD8 + T và chức năng tế bào. Tăng cường hệ miễn dịch: Các axit béo omega-3 trong bào ngư có lợi cho hệ thống miễn dịch . Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Michigan và Đại học East Carolina phát hiện ra rằng thực phẩm chứa nhiều hợp chất axit béo omega-3 DHA dường như tăng cường hoạt động của một tế bào bạch cầu gọi là tế bào B, một phần quan trọng trong phản ứng miễn dịch của cơ thể. Điều hòa chức năng tuyến giáp: Hormon tuyến giáp là cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường của các mô như hệ thống thần kinh trung ương. Bào ngư chứa một lượng iốt đáng kể đóng vai trò thiết yếu trong chức năng của tuyến giáp. Loại hải sản này cũng cung cấp đồng giúp kích thích chức năng tuyến giáp bằng cách tăng cường hormone và cải thiện chức năng trao đổi chất. Giữ cho gan khỏe mạnh: Bào ngư là một chất hỗ trợ gan tự nhiên và tăng sức mạnh giải độc của gan. Nó hoạt động bằng cách hỗ trợ các chức năng trao đổi chất của gan. Nó cũng có thể ngăn ngừa tổn thương gan do tiêu thụ rượu thường xuyên hoặc quá mức. Ngăn ngừa đau khớp: Loại hải sản này rất giàu glycosaminoglycans tự nhiên giúp thúc đẩy các khớp khỏe mạnh và các mô liên kết. Nó hỗ trợ vận động khớp, do đó giúp giảm đau viêm khớp và viêm. Duy trì sức khỏe xương: Do lượng phốt pho và canxi có nhiều trong loại hải sản này, nó rất có lợi cho sức khỏe xương của chúng ta. Phốt pho hoạt động với canxi để giúp cải thiện mật độ xương và giữ cho xương khỏe mạnh. Kiểm soát cân nặng: Bào ngư có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm giúp duy trì trạng thái cân bằng trao đổi chất, ngăn ngừa sự tích tụ chất béo. Nó đã được sử dụng trong hầu hết các chế độ ăn kiêng giải độc vì khả năng hỗ trợ các chức năng trao đổi chất khác nhau của cơ thể. Cách lựa chọn và bảo quản bào ngư: Bạn có thể sử dụng con ở dạng tươi, đông lạnh hoặc sấy khô. Nếu mua bào ngư ở dạng tươi, bạn hãy chọn những con còn sống, chắc thịt và nó phải co thịt lại khi bạn chạm tay vào. Nếu bạn không sử dụng hết trong một lần nấu, hãy bảo quản những con còn lại ở ngăn đông tủ lạnh. Khi cấp đông, bạn phải bọc trong túi hoặc hộp kín. Nếu được cấp đông đúng cách, bào ngư có thể giữ được hương vị tươi, ngon trong khoảng 3 tháng. Ngày xưa, đây là món ăn dành cho giới thượng lưu. Tuy nhiên, hiện nay món ăn này đã dần phổ biến. Bạn có thể mua bào như với mức giá trung bình từ khoảng 700.000-1.500.000 đồng/kg để chế biến thành các món ăn bồi bổ cho các thành viên trong gia đình. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.