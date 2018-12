Lợi ích bất ngờ từ giấm táo bạn nhất định phải biết

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh lợi ích của loại chất lỏng này. Dưới đây là những lý do tại sao nên dùng giấm táo được khoa học chứng minh, theo Body and soul. Ảnh: Shutterstock Giúp ích cho người mắc bệnh tiểu đường

Giấm táo có thể giúp giảm mức glucose nên là phương pháp điều trị có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu của Đại học bang Arizona (Mỹ) đã phát hiện ra rằng uống hai muỗng canh giấm táo cùng với 30g phô mai trước khi đi ngủ giúp giảm 4 - 6% lượng đường huyết lúc đói. Ảnh minh họa: Internet Giảm thèm ăn

Một nghiên cứu của Thụy Điển cho thấy mọi người cảm thấy no và hài lòng lâu hơn sau khi ăn bánh mì có giấm. Thành phần kỳ diệu trong tất cả các loại giấm táo có thể ức chế sự thèm ăn được cho là axit axetic, giúp làm giảm chỉ số đường huyết của thực phẩm, làm chậm tốc độ đường được giải phóng vào máu và làm giảm sự thèm ăn. - Ảnh minh họa: Internet Giảm mức cholesterol xấu

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Life Science cho thấy tiêu thụ giấm táo trong thời gian 8 tuần có thể làm giảm đáng kể lipid máu có hại là nguyên nhân góp phần làm tăng mức cholesterol và chất béo trung tính ở những người bị tăng lipid máu. Ảnh: iStockSource:BodyAndSoul Giúp ích cho giảm cân

Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy những người béo phì tiêu thụ từ 15ml đến 30ml axit axetic - thành phần chính của giấm - pha loãng trong nước hàng ngày trong 12 tuần đã giảm đáng kể trọng lượng cơ thể, mỡ bụng, vòng eo và triglyceride - chất béo trong máu. Ảnh: iStockSource:BodyAndSoul Tóc bóng khỏe

Mặc dù cách này chưa được khoa học chứng minh nhưng nhiều người hâm mộ giấm táo ca ngợi nó có tác dụng kỳ diệu đối với mái tóc, làm cho tóc bóng mượt và không bị gàu. Các hướng dẫn làm đẹp đề nghị pha loãng giấm với nước để ủ tóc khoảng từ 5 đến 15 phút trước khi xả. Ảnh minh họa: Internet Hỗ trợ tiêu hóa

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Guy nói rằng, uống trước mỗi bữa ăn, giấm táo giúp cải thiện tiêu hóa và đặc biệt có lợi cho những người có vấn đề về dạ dày như trào ngược, đầy hơi và khó tiêu. Ảnh: iStockSource:BodyAndSoul Loại bỏ mụn cóc

Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này nhưng có một loạt các lời chứng thực trên mạng về khả năng này của giấm táo. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bôi giấm táo lên mụn cóc và để qua đêm. Sau một tuần áp dụng, mụn cóc chuyển sang màu đen trong hai ngày đầu và biến mất hoàn toàn sau một hoặc hai tuần. Ảnh: iStockSource:BodyAndSoul Làm sạch và sáng da

Giấm táo được nhiều người khuyên dùng để làm sáng da. Pha một phần giấm với hai phần nước bôi lên các đốm đồi mồi và vết thâm do mụn trứng cá và để qua đêm sẽ giúp làm mờ chúng. Nhiều người khác cũng ca ngợi giấm táo với tác dụng làm sạch và sáng da. Ảnh minh họa: Internet Làm bóng gỗ

Một công dụng khác của giấm táo là làm bóng đồ gỗ. Hỗn hợp gồm một nửa chén dầu thực vật với một nửa chén giấm táo được cho là tạo ra một chất đánh bóng đồ nội thất, giúp làm sạch và xử lý đồ nội thất và đồ có bề mặt bằng gỗ. Ảnh minh họa: Internet Chất tẩy rửa đa năng

Hãy loại bỏ các hóa chất, thuốc xịt tổng hợp mà bạn không muốn phun ra xung quanh những người thân yêu. Pha một phần giấm với hai phần nước, cộng với một vài giọt dầu cây trà sẽ cho bạn chất tẩy rửa nhẹ nhàng, có khả năng kháng khuẩn giúp làm sạch và khử trùng bề mặt đồ vật gia đình. Ảnh minh họa: Internet

