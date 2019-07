Lợi ích bất ngờ của nước ép dứa đối với sức khỏe

Dứa có tác dụng lợi tiểu, cải thiện tiêu hóa và cũng có đặc tính chống viêm. Dứa cũng có hàm lượng cao chất xơ, phytosterol và bromelain. Đây đều là những chất cần thiết để thúc đẩy quá trình đào thải độc tố trong cơ thể. Cải thiện hệ miễn dịch: Nước ép dứa chứa nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước dứa khi đói bụng sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm virus và các bệnh khác liên quan đến virus, vi khuẩn và nấm. Làm sạch gan, ruột: Các enzyme tiêu hóa và các chất chống oxy hóa có trong dứa kích thích chức năng gan tốt hơn trong quá trình loại bỏ độc tố, tạo điều kiện cho việc lọc máu của cơ thể thuận lợi hơn. Dứa cũng có tác dụng nhuận tràng, giúp cải thiện tình trạng hệ đường ruột, kiểm soát chứng viêm ruột, ngăn ngừa táo bón và hạn chế đầy hơi. Tốt cho tuyến giáp: Một trong những lợi ích tuyệt vời của nước dứa đó là có chứa iốt và các khoáng chất thiết yếu khác hỗ trợ chức năng của tuyến giáp. Do đó, uống nước dứa thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ phát triển rối loạn tuyến giáp. Kháng viêm: Bromelain, enzyme tiêu hóa có trong dứa có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Do đó, việc uống nước dứa thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe cho những bệnh nhân bị viêm khớp và các bệnh về xương. Chống tích nước: Nước dứa có tác dụng lợi tiểu mạnh giúp cải thiện chức năng thận và các quá trình liên quan đến điều chỉnh chất lỏng trong các mô của bạn, hạn chế tích tụ chất lỏng trong cơ thể. Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu: Nước dứa làm tăng sản xuất nước tiểu và cải thiện chức năng thận. Đó là lý do tại sao uống nước dứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu diệt vi khuẩn gây ra nhiễm trùng đường tiết niệu./.

Dứa có tác dụng lợi tiểu, cải thiện tiêu hóa và cũng có đặc tính chống viêm. Dứa cũng có hàm lượng cao chất xơ, phytosterol và bromelain. Đây đều là những chất cần thiết để thúc đẩy quá trình đào thải độc tố trong cơ thể. Cải thiện hệ miễn dịch: Nước ép dứa chứa nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước dứa khi đói bụng sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm virus và các bệnh khác liên quan đến virus, vi khuẩn và nấm. Làm sạch gan, ruột: Các enzyme tiêu hóa và các chất chống oxy hóa có trong dứa kích thích chức năng gan tốt hơn trong quá trình loại bỏ độc tố, tạo điều kiện cho việc lọc máu của cơ thể thuận lợi hơn. Dứa cũng có tác dụng nhuận tràng, giúp cải thiện tình trạng hệ đường ruột, kiểm soát chứng viêm ruột, ngăn ngừa táo bón và hạn chế đầy hơi. Tốt cho tuyến giáp: Một trong những lợi ích tuyệt vời của nước dứa đó là có chứa iốt và các khoáng chất thiết yếu khác hỗ trợ chức năng của tuyến giáp. Do đó, uống nước dứa thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ phát triển rối loạn tuyến giáp. Kháng viêm: Bromelain, enzyme tiêu hóa có trong dứa có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Do đó, việc uống nước dứa thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe cho những bệnh nhân bị viêm khớp và các bệnh về xương. Chống tích nước: Nước dứa có tác dụng lợi tiểu mạnh giúp cải thiện chức năng thận và các quá trình liên quan đến điều chỉnh chất lỏng trong các mô của bạn, hạn chế tích tụ chất lỏng trong cơ thể. Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu: Nước dứa làm tăng sản xuất nước tiểu và cải thiện chức năng thận. Đó là lý do tại sao uống nước dứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu diệt vi khuẩn gây ra nhiễm trùng đường tiết niệu./.